لایحه اخذ جرائم راهنمائی و رانندگی مربوط به 8 سال پیش است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی روز یکشنبه در نشست خبری افزود: بعضی ها عنوان می کنند افزایش نرخ جرائم رانندگی به مردم فشار وارد می کند اما این درحالی است که 85 درصد رانندگان به قواننین احترام می گذارند و فقط 15 درصد رانندگان متخلف هستند که با تخلفات خود باعث افزایش تلفات رانندگی و تهدید جان مردم می شوند بنابراین قانون باید با این افراد قاطعانه برخورد کند.

رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی کشور با اشاره به لایحه اخذ جرائم راهنمائی و رانندگی اظهارداشت: در این لایحه که هشت سال پیش به مجلس ارائه شد حداقل جریمه رانندگی سه هزار تومان و حداکثر جریمه رانندگی 35 هزار تومان در نظر گرفته شده است که این میزان جریمه بازدارنده نخواهد بود.

مومنی افزود: همچنین در این لایحه آمده است که هر راننده ای که 50 امتیاز منفی دریافت کرد گواهینامه وی به مدت یک ماه توقیف خواهد شد اما این درحالی است که یک راننده حداقل باید 10 بار تخلفات حادثه سازی مانند عبور از چراغ قرمز، حرکت با سرعت غیر مجاز و یا سبقت غیر مجاز انجام دهد و پلیس او را جریمه کند تا 50 امتیاز منفی دریافت کرده باشد اما در کشورهای غربی برای هر بار از تخلفات یاد شده علاوه بر جریمه سنگین گواهینامه فرد یک ماه توقیف می شود.

وی تاکید کرد: افزایش نرخ جریمه های رانندگی باعث کاربردی تر شدن جریمه های رانندگی می شود و درنتیجه تخلفات راهنمائی و رانندگی کاهش خواهد یافت و باعث کاهش تلفات ناشی از تصادفات خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی کشور گفت: هدف ما کاهش نرخ تلفات ناشی از رانندگی است که این موضوع به عواملی چون راه، خودرو و انسان بستگی دارد که یکی از عوامل بازدارنده آن جرائم رانندگی است اما متاسفانه قوانین موجود مربوط به سال 1350 است و به طور کل اثر بخشی خود را برای جلوگیری از عدم تکرار تخلفات از دست داده است.

مومنی در رابطه با آمار تلفات ناشی از تصادفات در سراسر کشور طی 6 ماه گذشته گفت: بر اساس آمار طی 6 ماه گذشته 12 هزار و 68 نفر در ساسر کشور به علت تصادف جان خود را از دست داده اند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 6 درصد کاهش یافته است این درحالی است که طی این مدت 700 هزار خودرو به ناوگان حمل و نقل کشور اضافه شده است و 600 هزارنفر گواهینامه جدید دریافت کرده اند.

وی افزود: در یک ماه گذشته متاسفانه یکی از ماموان راهنمایی و رانندگی به در استان لرستان هنگام کمک در جاده به یکی از رانندگان در برخورد با یک خودرو جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی کشور با اشاره به طرح زمستانی پلیس برای کنترل ویژه جاده های کشور ادامه داد: این طرح با همکاری دیگر دستگاه ها از نیمه آذر ماه آغاز خواهد شد و در این طرح تاکید شده است که از تارخ 15 آذر ماه سال جاری تمام خودروها در جاده ها باید مجهز به زنجیر چرخ باشند در غیر این صورت پلیس از تردد آنها جلوگیری خواهد کرد.

سردار مومنی درباره طرح تعویض پلاک موتورسیکلتها گفت: درحال حاضر تمام موتورسیکلت هایی که تولید می شود پلاک ملی دریافت می کنند و از 15 دی ماه سال جاری تمام موتورسیکلتهای کشور می توانند با مراجعه به مراکز تعویض پلاک پلاک ملی دریافت کنند.

طبق آمار 6 میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارد که 30 درصد آنها در شهر تهران تردد دارند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر کنترل پلیس برای صدور گواهینامه رانندگی اظهارداشت: گواهینامه رانندگی فقط برای افرادی باید صادر شود که مهارت لازم را داشته باشند و پلیس راهور برای کنترل بیشتر از افرادی که در امتحانات اخذ گواهینامه قبول شدند قبل از صدور گواهینامه به صورت رندم امتحان می گیرد.

وی با اشاره به افزایش 6 درصدی صدور برگه جریمه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته گفت: 170 میلیون تومان ارزش ریالی قبوض جریمه ای است که پلیس طی شش ماه گذشته برای متخلفان صادر کرده است.

مومنی درباره پرداخت خسارت توسط شرکتهای بیمه بدون کروکی پلیس گفت: از امروز تا سقف 500 هزار تومان پرداخت خسارت بدون کروکی پلیس امکان پذیر خواهد بود و تمام شرکتهای بیمه باید این قانون را اجرا کنند.