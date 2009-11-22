کلینتون تاسف هایش را متوجه فعالیت های مغایر حقوق بشر آمریکا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه موضع وزارت خارجه در خصوص اظهارات هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در مورد تحولات داخلی ایران و احکام صادره از سوی محاکم قضایی چیست، اظهار داشت: به نظر می رسد وزیر خارجه آمریکا بر اساس اطلاعات نادرست یا بدون توجه به اتهامات افراد مورد نظر در خصوص نامبردگان اظهار نظر نموده است.

وی ادامه داد : عضویت در یک گروه تروریستی و هدف قرار دادن بیگناهان مصداق جرم محسوب می گردد که در همه مقاطع زمانی و مکانی اینگونه رویکردها مجرمانه بوده و تعامل رویه های قضایی بین المللی و از جمله اسناد سازمان ملل متحد با این رفتارها، یکسان است ، مجازات آن بر اساس مقررات و قانون اساسی کشورها تعقیب می گردد و اجماع جهانی نسبت به مقابله با تروریسم یک پدیده جهانشمول است.

وی افزود: عنوان جریان سیاسی نهادن به عناصر یک گروه تروریستی علاوه بر مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، رویکردی غیر وارد، دو گانه و مردود است.

مهمانپرست با اشاره به محکومیت 23 نفر از اعضای سازمان جاسوسی آمریکا در میلان به جرم دست داشتن در ربایش و شکنجه یک فرد مصری به عنوان مصداقی از رفتار ناقض حقوق بشر آمریکا خاطر نشان کرد: شایسته است خانم کلینتون بخشی از نگرانی ها و تاسف هایش را متوجه انجام فعالیت های مغایر با معیارهای ملل و مراودات قضایی توسط ماموران دولت آمریکا در نقاط مختلف جهان نموده، تلاش نماید تا حداقل در عمل سال جاری را به سال پایان دادن به نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در گوانتانامو تبدیل نماید.

سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: اصول احترام به حاکمیت قانون و استقلال قوه قضائیه در قبال جرایم قضایی از بدیهیات حقوقی بین الملل است که انتظار می رود مقامات دیپلماسی کشورها با رعایت آنها ارزش های پذیرفته شده جهانی را محترم شمردند.

وی در خصوص احکام صادره از سوی قوه قضائیه اظهار داشت: کلیه جرم های مطروحه بر اساس آیین دادرسی و با حضور وکلای مدافع و طی مراحل قانونی صورت گرفته و احکام صادره آرای بدوی بوده که این احکام نیز قابل تجدید نظر می باشد.