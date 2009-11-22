جایزه جلال با چهار برگزیده/ جزئیات گرانترین جایزه فرهنگی تاریخ ایران

علی شجاعی‌صائین مدیرعامل خانه کتاب - موسسه برگزارکننده این جایزه ادبی - در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: جایزه امسال چهار برگزیده دارد و اثر شایسته تقدیر نخواهد داشت.

بر اساس آئین‌نامه این جایزه ارزش جوایز نفرات اول هر کدام از رشته‌ها، نشان جلال آل‌احمد به همراه 110 سکه بهار آزادی است. انتخاب آثاری به عنوان برگزیده و اهداء این مبلغ به پدیدآورندگان آنها در دومین دوره این جایزه، در حالی صورت می‌گیرد که سال گذشته نخستین دوره این جایزه در شرایطی به کار خود پایان داد که هیچ نویسنده و پژوهشگری در آن برگزیده نشد و هیئت داوران آن تنها به معرفی پنج اثر "تقدیرشده" اکتفا کردند که جایزه هر کدام از آنها 25 سکه بهار آزادی بود.

شجاعی صائین افزود: ما در یکی از گروه‌ها 2 اثر برگزیده مشترک خواهیم داشت که با این حساب جایزه نقدی پدیدآورندگان آنها نصف می‌شود یعنی به هر کدام از آنها 55 سکه بهار آزادی اهداء می‌شود.

این مقام مسئول در برپایی گرانترین جایزه فرهنگی تاریخ ایران، اضافه کرد: در یکی دیگر از گروه‌ها نیز یک برگزیده مستقل خواهیم داشت که وی مبلغ کامل جایزه ریالی یعنی 110 سکه بهار آزادی را دریافت خواهد کرد.

وی همچنین از اعطاء یک جایزه در بخش جنبی خبر داد و گفت: یک برگزیده نیز در این بخش خواهیم داشت که 55 سکه بهار آزادی به وی اهداء می‌شود.

البته این مقام مسئول در برپایی گرانترین جایزه فرهنگی تاریخ ایران، اسامی هیچ یک از برگزیدگان چه در بخش‌های اصلی و چه جنبی و یا حتی گروه‌های دارای اثر برگزیده را اعلام نکرد و این کار را به فردا (روز برگزاری جایزه) موکول کرد.

شجاعی همچنین در واکنش به اعلام نام آثاری به عنوان برگزیده جایزه جلال آل‌احمد در برخی رسانه‌ها، گفت: این اسامی از طریق ما اعلام نشده و طبیعی است نمی‌توانیم این اخبار را تائید کنیم.

مدیرعامل موسسه خانه کتاب گفت: دومین جایزه جلال آل‌احمد از ساعت 15 تا 17 روز دوشنبه دوم آذر همزمان با روز تولد جلال آل‌احمد در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر حضور اعضای عالیرتبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و دیگر مسئولان فرهنگی کشور در این مراسم، افزود: در دومین جایزه جلال آل‌احمد علاوه بر وزیر ارشاد، تعدادی از برگزیدگان جایزه نیز سخنرانی خواهند کرد. همچنین علاوه بر برنامه‌های جنبی، قطعه‌ای نمایشی درباره زندگی و آثار زنده‌یاد آل‌احمد اجراء خواهد شد.

شجاعی نسبت به حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم ابراز امیدواری کرد.

هدف از برگزاری این جایزه "ارتقای زبان و ادبیات ملی ـ دینی" عنوان شده است و آثار در پنج رشته علوم انسانی شامل داستان کوتاه، داستان بلند، نقد ادبی، مستندنگاری و تاریخ نگاری داوری می‌شوند. هیئت امنای جایزه را اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو شورای هنر تشکیل می‌دهند که ریاست هیئت امنا با وزیر ارشاد و دبیری آن (بدون حق رأی) به عهده معاون فرهنگی وزارتخانه است.