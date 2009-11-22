42 تن انواع مواد مخدر در فارس کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، اسدالله اسدی پیش از ظهر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: کشفیات امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که حدود 37 تن بوده 13.5 درصد رشد داشته ضمن این که مواد مخدر کشف شده نیز شامل هروئین، حشیش و سایر مواد مخدر است.

به گفته وی در این رابطه 732 نفر دستگیر و 113 باند متلاشی شده اند.

جانشین دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس در ادامه سخنان خود با اعلام اینکه امسال در جریان اعزام حجاج در استان فارس از حجاج این استان هیچگونه اقلام غیر مجازی کشف نشد، عنوان کرد: کار توجیه مسئولان و مدیران کاروانها از دو ماه قبل آغاز شد و با تشکیل کلاسهای آموزشی و اطلاع رسانی مناسب تمامی حجاج در خصوص اقلام ممنوعه توجیه شده بودند از این رو در هیچکدام از گروه های اعزامی به کشورعربستان اقلام غیر مجاز مشاهده نشد.

اسدی در ادامه با اشاره به در اولویت قرار دادن کار پیشگیری در حوزه مواد مخدر نیز بیان کرد: یکی از مباحث مهم سال جاری پیشگیری و تداوم درمان است که در این خصوص 120 مرکز درمانی دولتی و خصوصی در فارس فعال بوده که 116 مرکز در قالب درمان سرپایی خدمات رسانی می کنند ضمن اینکه در این راستا با ایجاد مرکز مطالعات و پژوهش نیز بیشتر به سوی علمی شدن حرکت کرده ایم.