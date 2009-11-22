"شوالیه تاریکی" پرفروشترین فیلم دهه اول هزاره سوم شد

به گزارش حبرنگار مهر، حدود 40 روز دیگر نخستین دهه از قرن بیست و یکم به پایان می‌رسد و این در حالی است که فصل اکران فیلم‌های پرفروش هالیوود آغاز شده است. هفته گذشته تریلر آخرالزمانی "2012" رکوردهایی تازه در عرصه فروش اولین روز و نخستین آخر هفته اکران برجای گذاشت.

تنها یک هفته بعد با اکران "ماه نو" که دنباله فیلم موفق و پرفروش سال گذشته "گرگ و میش" است، معادله عوض شد و بار دیگر برخی رکوردها از جمله فروش جهانی نخستین روز و نخستین آخر هفته اکران تغییر کرد. نشریه معتبر هالیوود ریپورتر به این بهانه و پایان یک دهه پرتلاطم و تعیین‌کننده در مسیر تاریخ و اقتصاد سینمای جهان 10 فیلم پرفروش دهه را معرفی کرده است:

1. شوالیه تاریکی ـ تاریخ اکران: 18 ژوئیه 2008، فروش در آمریکای شمالی: 533.3 میلیون دلار، فروش نخستین آخر هفته: 158.4 میلیون دلار

ششمین قسمت از فیلم‌های بتمن قهرمان کتاب‌های مصور آمریکایی پس از "تایتانیک" دومین فروش بالای افتتاحیه تاریخ سینما را به خود اختصاص داد. گرچه "تایتانیک" در دهه 90 و پیش از رواج هجوم دیوانه‌وار تماشاگران و علاقمندان سینما برای تماشای یک فیلم عظیم در نخستین آخر هفته اکران به نمایش درآمد.

"شوالیه تاریکی" در اکران خود چند بار رکوردهای فروش را جابجا کرد. حضور ستارگانی چون کریستین بیل و هیث لجر از عوامل اصلی فروش نجومی آن ذکر شده است. به ویژه آنکه لجر مدتی پیش از اکران فیلم در 27 سالگی درگذشت و همین امر بر کنجکاوی برای تماشای فیلم افزود. آخرین رقم فروش "شوالیه تاریکی" در دنیا یک میلیارد دلار گزارش شده است.

2. شرک 2 ـ تاریخ اکران: 19 مه 2004، فروش در آمریکای شمالی: 436.7 میلیون دلار، فروش نخستین آخر هفته: 108 میلیون دلار

ماجراهای غول سبز بداخلاق آنقدر جذابیت داشت که بزرگسالان را به سینماها بکشاند و آنقدر در اکران موفق بود که تولید قسمت دوم و سوم آن در برنامه استودیو دریم‌ورکس قرار گیرد. نخستین قسمت فیلم سال 2001 اکران شد و 268 میلیون دلار فروخت. با اکران قسمت دوم "شرک" این غول سبز به فرهنگ عامه مردم راه یافت و چهارمین قسمت آن 21 مه سال 2010اکران خواهد شد.

3. دزدان دریایی کارائیب: صندوقچه مرد مرده ـ تاریخ اکران: هفت ژوئیه 2006، فروش در آمریکای شمالی: 423.3 میلیون دلار، فروش نخستین آخر هفته: 135.6 میلیون دلار

آخرین قسمت سه‌گانه محبوب استودیو دیسنی پرفروشترین فیلم تابستان 2006 نیز بود. محبوبیت جانی دپ نزد سینماروها عامل اصلی فروش نجومی فیلم بود تا آنجا که دیسنی را به صرافت انداخت قسمت چهارم آن را با نام "دزدان دریایی کارائیب: روی امواج ناآشنا" بسازد .این فیلم سال آینده تولید و تابستان 2011 اکران خواهد شد.

4. مرد عنکبوتی ـ تاریخ اکران: سوم مه 2002، فروش در آمریکای شمالی: 403.7 میلیون دلار، فروش نخستین آخر هفته: 114.8 میلیون دلار

یک فیلم اقتباسی دیگر از کتاب‌های مصور یا کامیک بوکس این بار به تهیه‌کنندگی سونی پیکچرز. اکران این فیلم مفهوم فروش آخر هفته فیلم‌های عظیم را تغییر داد. موفقیت فیلم سونی را ترغیب کرد دنباله‌هایی بر آن بسازد که هر یک به نوبه خود فیلم‌هایی موفق و پرفروش بودند. تولید چهارمین قسمت "مرد عنکبوتی" اوایل سال 2010 آغاز خواهد شد.

5. ترنسفرمرز: انتقام شکست‌خوردگان ـ تاریخ اکران: 24 ژوئن 2009، فروش در آمریکای شمالی: 402.1 میلیون دلار، فروش نخستین آخر هفته: 109 میلیون دلار

استودیو پارامونت امتیاز ساخت دنباله‌ای بر اکشن تخیلی "ترنسفرمرز" را از دریم‌ورکس خرید و از این بابت پشیمان هم نشد. منتقدان تا توانستند از فیلم انتقاد کردند اما تهیه‌کنندگان هنوز مشغول شمارش سود حاصل از تولید و اکران آن هستند. ژوئیه سال 2011 برای اکران قسمت بعدی فیلم در نظر گرفته شده است.

6. جنگ‌های ستاره‌ای قسمت سوم: انتقام سیث ـ تاریخ اکران: 19 مه 2005، فروش در آمریکای شمالی: 380.3 میلیون دلار، فروش نخستین آخر هفته: 108.4 میلیون دلار

سومین قسمت نسل جدید حماسه علمی تخیلی "جنگ‌های ستاره‌ای" و در واقع ششمین فیلمی که جرج لوکاس درباره لوک اسکای واکر و یاران و دشمنانش ساخته است. این فیلم بهترین قسمت سه‌گانه دوم "جنگ‌های ستاره‌ای" بود و طرفداران آن بیشترین استقبال را از این قسمت به عمل آوردند.

7. ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه ـ تاریخ اکران: 17 دسامبر 2003، فروش در آمریکای شمالی: 377 میلیون دلار، فروش نخستین آخر هفته: 72.6 میلیون دلار

فیلمی خانوادگی از نیولاین که استودیو حسابی ویژه روی آن باز کرده بود. اما آنگونه که قرار بود نفروخت و نیولاین را با بحران مالی مواجه و پیتر جکسن را وارد دعوای مالی کرد. از آنجا که فیلم بر اساس سه‌گانه تالکین ساخته شده بود، تولید قسمت چهارم آن ممکن نبود. اما استودیو وارنر وارد ماجرا شد و با اقتباس از "هابیت" برنامه‌ریزی برای قسمت چهارم را آغاز کرده است.

8. مرد عنکبوتی 2 ـ تاریخ اکران: 30 ژوئن 2004، فروش در آمریکای شمالی: 373.4 میلیون دلار، فروش نخستین آخر هفته: 115.8 میلیون دلار

سونی با امید دستیابی به فروشی بیش از قسمت اول این پروژه را تولید کرد، اما فیلم 30 میلیون دلار کمتر از قسمت قبل فروخت. سیستم پیش‌فروش بلیت‌های فیلم و همچنین فروش جهانی به قدر کافی چشمگیر بود که مدیران سونی را راضی نگه دارد. رکورد پیش‌فروش بلیت فیلم در تابستان 2004 تا امسال و پیش‌فروش بلیت‌های "ماه نو" همچنان پابرجا بود.

9. مصائب مسیح ـ تاریخ اکران: 25 مه 2004، فروش در آمریکای شمالی: 370.3 میلیون دلار، فروش نخستین آخر هفته: 83.8 میلیون دلار

استودیو آیکان پروداکشنز مل گیبسن با اکران "مصائب مسیح" وارد بازار رقابت در اکران آمریکا شد. با وجود خشونت بصری فراوان فیلم، استقبال فراوانی از آن به عمل آمد و این نکته برای یک فیلم وابسته به جریان سینمای هنری غیر مترقبه بود. ضمن آنکه برای نخستین بار در تاریخ هالیوود 3408 سالن سینما در اختیار اکران یک فیلم با مایه‌های مذهبی قرار گرفت.

10. ارباب حلقه‌ها: دو برج ـ تاریخ اکران: 18 دسامبر 2002، فروش در آمریکای شمالی: 341.8 میلیون دلار، فروش نخستین آخر هفته: 62 میلیون دلار

اکران سومین قسمت ماجراهای "ارباب حلقه‌ها" در آمریکای شمالی 250 روز طول کشید یعنی 80 روز بیش از زمان اکران دو قسمت قبلی. هر سه قسمت "ارباب حلقه‌ها" نامزد اسکار شدند، اما تنها "بازگشت پادشاه" این جایزه را برد. "دو برج" دو جایزه اسکار گرفت و از این نظر ناکام‌ترین فیلم سه‌گانه "ارباب حلقه‌ها" بود. اما تحت هر شرایطی با استقبال تماشاگران مواجه است.