نگاه عکاسان خبری استان فارس به سوژه های اجتماعی به روی دیوار رفت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این نمایشگاه حاوی عکسهایی با موضوعهای اجتماعی شامل انتخابات ریاست جمهوری، مهاجران بیگانه، بازماندگان جنگ ایران و عراق و زنان بوده که حاصل آن 30 عکس 50 در 70 سانتی متر رنگی است که از یکم تا نهم آذر ماه در نگارخانه شیراز حوزه هنری فارس به روی دیوار می رود.

عکاسان این نمایشگاه هر کدام با شش قطعه عکس شرکت کرده اند که به تریتب زهره صحت با عنوان "رای ما"، محمد شبیری با عنوان "ایران وطن من است"، بابک بردبار با عنوان "فرشتگان زنده رود"، محمد حسین نیکوپور عکاس خبرگزاری مهر با عنوان "زنها؛ گام به گام" و سجاد آورند با عنوان "1388 - فسا- یادش به خیر؛ آبادان" در آن شرکت کرده اند.

این نمایشگاه از امروز یکشنبه برپا شده و تا 9 آذر ماه همه روزه از ساعت 9 تا 12 و بعد از ظهرها نیز از ساعت 16 تا 19 پذیرای بازدیدکنندگان است.