  1. استانها
  2. فارس
۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۰۰

با برپایی نمایشگاه؛

نگاه عکاسان خبری استان فارس به سوژه های اجتماعی به روی دیوار رفت

نگاه عکاسان خبری استان فارس به سوژه های اجتماعی به روی دیوار رفت

شیراز - خبرگزاری مهر: پنج عکاس خبری شیراز در نمایشگاهی گروهی آثار مستند اجتماعی خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این نمایشگاه حاوی عکسهایی با موضوعهای اجتماعی شامل انتخابات ریاست جمهوری، مهاجران بیگانه، بازماندگان جنگ ایران و عراق و زنان بوده که حاصل آن 30 عکس 50 در 70 سانتی متر رنگی است که از یکم تا نهم آذر ماه در نگارخانه شیراز حوزه هنری فارس به روی دیوار می رود.

عکاسان این نمایشگاه هر کدام با شش قطعه عکس شرکت کرده اند که به تریتب زهره صحت با عنوان "رای ما"، محمد شبیری با عنوان "ایران وطن من است"، بابک بردبار با عنوان "فرشتگان زنده رود"، محمد حسین نیکوپور عکاس خبرگزاری مهر با عنوان "زنها؛ گام به گام" و سجاد آورند با عنوان "1388 - فسا- یادش به خیر؛ آبادان" در آن شرکت کرده اند.

این نمایشگاه از امروز یکشنبه برپا شده و تا 9 آذر ماه همه روزه از ساعت 9 تا 12 و بعد از ظهرها نیز از ساعت 16 تا 19 پذیرای بازدیدکنندگان است.

کد مطلب 988125

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها