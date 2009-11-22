نقش تعیین کننده ایران و سوریه برای برهم زدن طراحی های دشمن در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه با بیان این مطلب اظهار داشت: توطئه های متعددی توسط دشمنان در منطقه خاورمیانه در طی سالیان اخیر شکل گرفته و اگر ایران و سوریه از معادلات سیاسی منطقه کنار گذاشته شوند نقشه آنها تحقق پیدا می کند.

حبیبی افزود: متاسفانه بسیاری از سران کشورهای اسلامی تحت تاثیر آمریکا قرار گرفته و فکر می کنند مقابله با اسرائیل غیرممکن است.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر تشکیل جبهه مقاومت درمنطقه ادامه داد: حمایت از مقاومت نه تنها برای دفاع از تمامیت ارضی بوده بلکه دفاع از کل منطقه است.

وی همچنین گفت: باید ظرفیتهای منطقه و کشورهای اسلامی شناسایی شده و مجموعه ای مقتدر در جهان اسلام در مقابل اسرائیل و غربی ها قرار گیرد.

بنابراین گزارش، در این دیدار سعید بختیان دبیر کل حزب قطری سوریه نیز تصریح کرد: سوریه و ایران در مقابل تمام فشارهای غرب و آمریکا ایستاده و مقاومت اندیشه، فعلی مثمر و عملکرد ما است.

وی با بیان اینکه اسرائیل از نقشه محو خواهد شد، خاطرنشان کرد: مسلمانان باید با وحدت کلمه و تصمیم گیری مناسب از فلسطین حمایت کنند.