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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۱۲

حبیبی تاکید کرد:

نقش تعیین کننده ایران و سوریه برای برهم زدن طراحی های دشمن در منطقه

نقش تعیین کننده ایران و سوریه برای برهم زدن طراحی های دشمن در منطقه

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در دیدار سعید بختیان دبیر کل حزب قطری سوریه به نقش تعیین کننده ایران و سوریه برای بر هم زدن طراحی های دشمنان در منطقه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه با بیان این مطلب اظهار داشت: توطئه های متعددی توسط دشمنان در منطقه خاورمیانه در طی سالیان اخیر شکل گرفته و اگر ایران و سوریه از معادلات سیاسی منطقه کنار گذاشته شوند نقشه آنها تحقق پیدا می کند.

حبیبی افزود: متاسفانه بسیاری از سران کشورهای اسلامی تحت تاثیر آمریکا قرار گرفته و فکر می کنند مقابله با اسرائیل غیرممکن است.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر تشکیل جبهه مقاومت درمنطقه ادامه داد: حمایت از مقاومت نه تنها برای دفاع از تمامیت ارضی بوده بلکه دفاع از کل منطقه است.

وی همچنین گفت: باید ظرفیتهای منطقه و کشورهای اسلامی شناسایی شده و مجموعه ای مقتدر در جهان اسلام در مقابل اسرائیل و غربی ها قرار گیرد.

بنابراین گزارش، در این دیدار سعید بختیان دبیر کل حزب قطری سوریه نیز تصریح کرد: سوریه و ایران در مقابل تمام فشارهای غرب و آمریکا ایستاده و مقاومت اندیشه، فعلی مثمر و عملکرد ما است.

وی با بیان اینکه اسرائیل از نقشه محو خواهد شد، خاطرنشان کرد: مسلمانان باید با وحدت کلمه و تصمیم گیری مناسب از فلسطین حمایت کنند.

کد مطلب 988126

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