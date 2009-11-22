قیمت گوشت گوسفند و مرغ افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت پنیر غیر پاستوریزه معادل 0.5 درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافت. بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود. قیمت تخم مرغ معادل 0.3 درصد کاهش داشت.

برنج و حبوب

در هفته منتهی به 29 آبان ماه امسال در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی معادل 0.5 درصد افزایش ولی بهای برنج داخله درجه یک 0.3 درصد کاهش یافت. قیمت برنج داخله درجه دو نسبت به هفته قبل ثابت بود. در گروه حبوب، قیمت لپه نخود و لوبیا قرمز ثابت بود. بهای نخود معادل 0.5 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.1 درصد تا 1.1 درصد کاهش داشت.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه های تازه قیمت انار معادل 3.8 درصد، خربزه 0.5 درصد و هندوانه 5.3 درصد نسبت به هفته قبل افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.1 درصد تا 2.6 درصد کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت لوبیا سبز معادل 4 درصد و سبزی های برگی 1.3 درصد کاهش یافت. بهای سیب زمینی و پیاز ثابت بود. ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.5 درصد تا 7.2 درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته منتهی به 29 آبان ماه امسال نسبت به هفته قبل قیمت گوشت گوسفند معادل 0.6 درصد و گوشت مرغ 3.7 درصد افزایش یافت. بهای گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته مورد گزارش، قیمت قند و چای خارجی ثابت بود. بهای شکر معادل 0.5 درصد افزایش یافت ولی قیمت روغن نباتی جامد 0.2 درصد و روغن نباتی مایع 0.1 درصد کاهش داشت.