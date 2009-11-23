تمامی کتابخانه های گیلان به نرم افزارمدیریت کتابخانه مجهز هستند

محمد احمدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نرم افزار مدیریت کتابخانه و کتابداری، نرم افزاری قوی و کار آمد برای اداره امور انواع کتابخانه های بزرگ، کوچک، کتابخانه های مدارس و دانشگاههاست و قابلیتها و امکانات زیادی دارد.

وی همچنین ادامه داد: در حال حاضر 32 کتابخانه عمومی گیلان مجهز به نرم افزار نمایه نشریات است و این نرم افزار در وضعیت فعلی 650 هزار مقاله در خود دارد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان در ادامه استفاده از اینترنت در کتابخانه های استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر22 کتابخانه استان گیلان به رغم داشتن مشکل اعتبار در تامین سخت افزاری به شبکه اینترنت متصل شده اند.

وی با بیان اینکه نیاز سخت افزاری کتابخانه های گیلان از سوی استاندار گیلان تامین می شود، یاد آورشد: با تامین امکانات سخت افزاری تا پایان سال جاری 75 درصد کتابخانه های استان با توجه با امکانات مخابراتی به شبکه اینترنت متصل می شوند.

احمدی پور همچنین با اعلام اینکه دو معیار برای سرانه فضای کتابخانه ها وجود دارد یکی بر اساس هر یک میلیون نفر چه تعداد کتابخانه و دیگری متراژ است، افزود: از نظر تعداد کتابخانه ها، سرانه کتاب بر اساس یک میلیون نفر 30 کتابخانه است که در گیلان بر اساس یک میلیون نفر 26 کتابخانه وجود دارد اما سرانه فضای کتابخانه بر اساس متراژدر کشور یک متر و 20 سانتیمتر و این میزان در گیلان یک متر و 30 سانتیمتر است، در واقع از نظر سرانه فضای کتابخانه ای گیلان رتبه نهم و در بخش متراژ رتبه هفتم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اعلام اینکه در بین استانهای کشوراستان یزد از لحاظ متراژ بیشترین و استان تهران کمترین را دارد، یاد آورشد: با بهره برداری چهار پروژه کتابخانه جدید در استان گیلان کمبود فضای کتابخانه تا حدودی رفع خواهد شد.

