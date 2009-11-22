استفاده نکردن از علم صادرات عامل نبود بازار هدف برای مواد غذایی

علی مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: دلیل از دست دادن بازارهای هدف صنایع غذایی کشور را عدم استفاده علم و دانش در صادرات است

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در حال حاضر بسیاری از تولیدات صنایع غذایی کشور به صورت فله صادر و در سایر کشورها بسته‌بندی می‌‎شود.

وی خاطر نشان کرد: صادرات یک علم است و متاسفانه در قسمت بازاریابی و صادرات کار نشده و ضروری است که در صادرات کارهای زیربنایی انجام شود.

مرتضوی با بیان اینکه در صورت نبود صنایع غذایی در کشور، 70 درصد تولیدات کشاورزی و نه 30 درصد به ضایعات تبدیل می‌شد گفت: بیشترین ضایعات محصولات کشاورزی ضایعات بعد از برداشت تا کارخانه است و مواردی مانند حمل‌و‌نقل، نگهداری، کمبود سردخانه و گرانی نگهداری محصولات کشاورزی در کشور باعث شده است که ضایعات در محصولات کشاورزی افزایش یابد.

وی با بیان اینکه صنایع غذایی باید در مکان‌هایی احداث شوند که بتوان به آن‌ها خدمات ارایه دهند به طوری که باید دسترسی این صنایع به جاده اصلی، راه آهن، لوازم یدکی و نیروی کار تسهیل شود گفت: صنایع غذایی کشور در سیستم حمل و نقل و سیتم بعد از برداشت دارای مشکلات زیادی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی با اشاره به اینکه در حال حاضر شاهد واردات بی‎رویه محصولات کشاورزی هستیم گفت: این موضوع کاهش تولید محصولات کشاورزی در کشور را به دنبال داشته است و این عمل سبب آن شده که صنایع غذایی کشور با تمام ظرفیت فعالیت نکنند.