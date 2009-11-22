مهلت ویرایش اطلاعات ثبت نام دستیاری/ اعلام نحوه پاسخگویی به داوطلبان

دکتر مهدی میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام آزمون دستیاری پزشکی از 5 آبان آغاز شده است و تا 5 آذر ماه ادامه دارد و داوطلبانی که در مهلت مقرر مذکور فرم ثبت نام را تکمیل کرده و بنا به دلایلی تمایل به ویرایش فرم ثبت نام خود دارند مجاز هستند که در ایام جمعه و شنبه 6 و 7 آذرماه به عنوان آخرین فرصت به ویرایش فرم ثبت نامی خود بپردازند.

وی اضافه کرد: پس از مهلت مذکور هیچ گونه تغییر و تبدیلی در فرم های ثبت نامی امکان پذیر نیست. راهنمای ثبت نام در آزمون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت به نشانی http://sanjeshp.ir قابل دسترسی است.

میرزایی خاطرنشان کرد: کلیه متقاضیان شرکت در این دوره از آزمون توجه کنند که صرفاً تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 3 آذر ماه فرصت دارند، سئوالات آیین نامه ای و موارد ابهام خود تنها از طریق آدرس پست الکترونیکی dastyar37@sanjeshp.ir مطرح کنند.

وی تاکید کرد: به نامه های الکترونیکی که بعد از تاریخ 3 آذرماه ارسال شود، تربیت اثر داده نمی شود.

به گزارش مهر، آزمون دستیاری پنجشنبه 29 بهمن ماه سال جاری به صورت متمرکز برگزار می شود و کارت ورود به آزمون نیز در روزهای 27 و 28 بهمن ماه توزیع می شود.