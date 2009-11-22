آرمان فلسطین آرمان همه مسلمین است

ه گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، حجت الاسلام محمد محمدی ری شهری روز یکشنبه در همایش سالانه "قدس در پرتو انتظار منجی" در بعثه مقام معطم رهبری اظهار داشت: یکی از منافع کنگره عظیم حج توجه به آرمان‌های امت اسلام و در رأس آنها موضوع قدس شریف و فلسطین است.

وی افزود: در حدیث شریف نبوی آمده است که نخستین مسجد پس از کعبه در قدس بنا نهاده شده و قدس قبله نخست مسلمین است و مسجدالاقصی که خدا پیرامون آن را مبارک گردانیده نقطه آغاز معراج او به سوی آسمان بوده است.

ری شهری با قدردانی از همه عالمان، اندیشمندان و رهبران جهاد و مقاومت فلسطین به دلیل شرکت در این همایش سالانه اظهار داشت: ما دراین جایگاه و در سرزمین مقدس وحی رسیدگی و توجه به رنجها و آلام ملت فلسطین را از وظایف خود می دانیم.

وی با بیان اینکه همه فلسطینیان در هرجا که باشند چه دراردوگاههای آوارگان و چه در داخل میهن اشغالیشان در این رنج ها مشترکند اظهار داشت: ما در برابر شهیدان، مجروحان و اسیران ملت فلسطین و خانواده‌های آنان سر تکریم فرود می‌آوریم و حمایت کامل خود را از نیروهای مقاومت و رزمندگان فلسطین در مبارزه علیه اشغالگران و حامیان آنها اعلام می کنیم.

ری شهری ادامه داد: هر اقدامی را در راه تخطی از اصول مسلم و تغییر ناپذیر شرعی و از جمله دفاع از سرزمین و مقدسات و حقوق مردم فلسطین در زندگی آزاد، کریمانه و امن در همه خاک میهن را محکوم می‌کنیم.

به گفته سرپرست حجاج ایرانی آرمان فلسطین در ذهن ما احساس دوگانه ای را زنده می‌کند. از سویی احساس پیروزی و امید و افتخار و از دیگر سو دشواری شرایط موجود و ضرورت ادامه راه جهاد و پایداری و ایثارگری.

ری شهری همچنین گفت: دشمن صهیونیستی امروزه در جستجوی مرزهایی امن برای رژیم خود در بخشی از فلسطین اشغالی است، در حالی که پیش از این خواستار سرزمین نیل تا فرات بود.

وی افزود: این رژیم برای نخستین بار طعم تلخ شکست را در رویارویی با مقاومت اسلامی لبنان و در جنگ علیه غزه قهرمان چشید و حالا دست گدایی دراز کرده است تا از طریق فرایند اسلو، نقشه راه و مانند آن، امنیت و ثبات داخلی و عادی سازی روابط با محیط پیرامون را به دست آورد.

ری شهری تاکید کرد: رژیم صهیونیستی همواره در سایه وحشت و نگرانی از تغییر ترکیب جمعیتی درون خود و رشد ایمان و اعتماد به نفس در فرزندان مقاومت و افزایش عملیات جهادی بر ضد موجودیت خود قرار دارد و برای نخستین بار با موج محکومیت جهانی نسبت به جنایت‌های جنگی علیه شهروندان بی گناه مواجه شده است.

وی تصریح کرد: با این همه نباید از یاد برد که دشمن صهیونیستی به رغم شکست طرح های استکباری در منطقه و عقب نشینی در برابر اراده مقاومت ملت فلسطین همچنان به احداث شهرکهای جدید، یهودی سازی قدس و جدا کردن آن از سایر بخشهای فلسطین، جلوگیری از رفت و آمد فلسطینیان در داخل و پیرامون این شهر، نابودی آثار تاریخی و مقدسات، کشتار و آواره کردن شهروندان و غارت دارایی های آنان، جایگزینی فرهنگ عبری و یهودی به جای فرهنگ جهاد اسلامی، تعمیق شکاف و تفرقه میان فلسطینیان و محروم ساختن آوارگان فلسطینی از حق بازگشت و بالاخره نابودی زیرساختها، اقتصاد، منازل و مزارع مردم ادامه می‌دهد.

وی گفت: اگرچه همه این جنایات جریان دارد اما متاسفانه همچنان عده‌ای با وجود ناکامی روند اسلو و خودداری دشمن صهیونیست از وفای به تعهداتش به مذاکرات ادامه می‌دهند.

به گفته ری شهری، این در حالی است که مردم فلسطین نیازمند تجدید همبستگی ملی خود با توجه به فقدان یک نهاد مرجع واحد و مورد وفاق همگانی هستند تا براساس اصول مسلم شرعی و از جمله مقاومت در برابر اشغالگر، عدم شناسایی رسمی آن و خودداری از انحصار قدرت یا به حاشیه راندن نیروهای اصیل در میدان مبازره یا نادیده گرفتن حقوق و جایگاه اجتماعی آنها، ملت فلسطین را رهبری کند.

نماینده ولی فقیه با بیان اینکه در چنین شرایطی و با وجود بیم و امیدها، آحاد ملت اسلامی باید بیش از گذشته در کنار برادران رزمنده خود که از مرزهای قدس و فلسطین پاسداری می‌کنند حضور داشته باشند تاکید کرد: آرمان فلسطین، آرمان همه مسلمین است و مسئله فلسطین می‌تواند مایه وحدت کلمه امت اسلام باشد.

وی افزود: بی گمان در سایه بیداری اسلامی برآمده از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) فرصتی طلایی فراهم آمده است که به آسانی و به یکباره تحقق نیافته است. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای در این زمینه می فرمایند: " این فرصت، آسان به دست نیامده و هزاران جان گرامی در راه آن ایثار شده است. از این پس نیز راه دراز و دشوار، لیکن مطمئن و بی چون و چراست. در حال حاضر ملت فلسطین سهم بزرگی در گشودن و پیمودن این راه بر دوش گرفته است و همه باید به آن ملت مظلوم و شجاع و بیدار کمک کنند".

ری شهری ادامه داد: در این سرزمین مقدس و از جایگاه حج، مسلمانان باید حرکت خود را برای تحقق وحدت کلمه در پرتو کلمه توحید و برای دفاع از قبله نخست خود، حمایت از حقوق برادران فلسطینی و به کارگیری همه ابزارهای بین المللی، منطقه‌ای و داخلی در راه آزاد سازی قدس آغاز کنند.

وی همچنین گفت: رسالت پیامبر خاتم از مکه آغاز شد. رسالتی که برای همه نسل ها و عصرها و برای آزادسازی انسان و اراده انسانی بوده است. مهدی موعود (عج) نیز قیام خود را برای رهایی بشریت از ظلم و ستم و برپایی عدل و قسط و برای آن که مستضعفان به اذن خدا، امامان و وارثان زمین باشند، از کعبه آغاز خواهد کرد. از بیت الله الحرام است که همواره باید ندای وحدت و همبستگی سر داده شود و از نخستین حرم و دومین قبله است که امت اسلامی باید نهضت خود را برای آزادی قبله نخست و سومین سرزمین برگزیده و مکان مقدس آغاز کنند.

ری شهری خاطرنشان ساخت: فریضه حج دارای رموز و رازها و منافعی برای مردم است. مبانی و ارزشهایی همچون توحید، وحدت، تمسک به حبل الهی، انتظار مهدی که ندای خود را برای برپایی حکومت عدل جهانی از کعبه سر خواهد داد، همه و همه در حج جلوه گر می‌شود.