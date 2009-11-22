سهم استان مرکزی از صادرات کشور چهار درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر از اراک، علی اکبر شعبانی فرد روز یکشبنه در نشست بررسی سند راهبردی صادرات غیر نفتی استان مرکزی در اراک افزود: استان مرکزی هم اینک مصرف کننده چهار درصد از بودجه کل کشور است که این میزان معادل سهم صادرات استان به خارج از کشسور است که می طلبد با تقویت زیر ساخت های صادراتی استان زمینه را برای افزایش این سهم مهیا کرد.

وی اضافه کرد: بسیاری از محصولات تولیدی در استان مرکزی به دلیل مهیا نبودن تسهیلات گمرکی در این استان از مبادی صادراتی غیر از استان به کشورهای دیگر صادر می شود که این موضوع سبب شده است اطلاعات دقیقی از میزان صادرات محصولات تولیدی از استان مرکزی وجود نداشته باشد.

شعبانی فرد تاکید کرد: بر اساس آمارهای گمرک استان مرکزی سالانه در طول برنامه چهارم توسعه 10 درصد رشد در صادرات استان داشته ایم که این رقم رشد بسیار کمتر از آمارهای واقعی صادراتی استان است چرا که بر اساس ارزیابی های موجود رشد صادراتی استان بیشتر از این رقم است.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: هم اینک رقم 625 میلیون دلار صادرات استان مرکزی در گمرک استان به ثبت رسیده است در حالی که این میزان در صورت بررسی های بیشتر از یک میلیارد دلار نیز بیشتر است که می طلبد با برنامه ریزی و تدوین بانک اطلاعات جامع از تولیدات صادراتی استان نسبت به واقعی تر کردن آمارهای صادراتی استان اقدام کرد.

وی با اشاره به اینکه کمبودهای بخش صادرات استان باید با تعامل و هماهنتگی همه بخش ها تامین و برطرف شود اظهار داشت: مسئولان و فعالان تسهیل کننده صادرات استان باید علاوه در برنامه ریزی ها علاوه بر حرت در مسیر برنامه پنجم توسعه، نسبت به رصد کردن سایت های صادراتی کشورهای پیشرفته در این بخش اقدام کرده و در صورت امکان با بهره گیری از الگوهای صادراتی این کشورها زمینه را برای توسعه و جش صادراتی محصولات تولیدی در داخل استان فراهم کنند.

رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی نیز گفت: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه استان باید سهم صادرات استان مرکزی به عنوان یکی از استان های برخوردار کشور از 10 درصد برنامه چهارم بیشتر شود تا کمبودهای صادراتی در استان های محروم تر جبران شود.

اصغر عالیخانی افزود: در برنامه چهارم توسعه استان صد درصد اهداف صادراتی استان مرکزی محقق شده است و اهداف کلان کشور در این بخش نیز با تحقق 140 درصدی روبرو شده است که این موضوع نشان از توان بالای استان مرکزی و کشور برای توسعه صادرات دارد.

وی اضافه کرد: در برنامه راهبردی توسعه صادرات استان مرکزی تسهیل در صادرات محصولات تولیدی و نیز راهکارهای برطرف کردن مشکلات صادراتی صادر کنندگان استان مورد توجه قرار گرفته است که در صورت اجرایی شدن آن زمینه برای افزایش صادرات محصولات غیر نفتی استان فراهم خواهد شد.