رقابت ناشران انگلیسی برای چاپ رمان هرتا مولر پایان گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، انتشارات "پروتوبلو بوکس" در رقابت با 5 ناشر دیگر توانست امتیاز ترجمه و انتشار "نفس زدن" را به دست آورد.

این کتاب که قرار است در سال آینده میلادی در انگلستان منتشر شود درباره یک نوجوان آلمانی - رومانیایی است که به اردوگاه کار در اکراین تبعید می‌شود.

رمان "نفس زدن" را می‌توان یک رمان- خاطره دانست که نویسنده از طریق آن شرایط زندگی دشوار تحت حکومت چائوشسکو را به تصویر کشیده‌است.

ناشر انگلیسی این کتاب، آن‌را اثری استادانه خوانده است که با بیانی شاعرانه و دقیق بدون کلمه‌ای اضافی شرایط انسانی حاکم در زمان کمونیستها و واقعیتهای تاریک و پیچیده این برهه از تاریخ اروپا را شرح می‌دهد.

هرتا مولر سال 1953 در یک خانواده آلمانی تبار در رومانی به دنیا آمد. مادر وی همانند شخصیت رمانش پس از جنگ جهانی دوم توسط نیروهای نظامی شوروی به یک اردوگاه کار اجباری اعزام شد.

مولر به دلیل همکاری نکردن با پلیس مخفی حکومت چائوشسکو در دهه 1970 شغل دولتی (معلمی) خود را از دست داد و سپس در سال 1987 به آلمان مهاجرت کرد.

آثار اولیه مولر برای انتشار به خارج از رومانی قاچاق می شدند اما او بعداً چندین جایزه ادبی از کشورهای مختلف در اروپا دریافت کرد.

کتاب "سرزمین گوجه‌های سبز" از این نویسنده به وسیله غلامحسین میرزا صالح به فارسی ترجمه شده‌است.