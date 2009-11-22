اردبیل آماده صدور محصولات و خدمات کشاورزی به روسیه است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، منصور حقیقت پور پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با هیئت اقتصادی آستراخان روسیه در سرعین با اشاره به تولید سالانه نیم میلیون تن گندم و 800 هزار تن سیب زمینی در اردبیل اظهار داشت: این میزان تولید بیش از چهار درصد محصولات زراعی و باغی کشور را شامل می شود.

وی با اشاره به رتبه یک رقمی اردبیل در تولید محصولاتی نظیر عسل، عدس، بذر ذرت و چغندر قند در کشور، وجود دو شرکت مهم و بزرگ کشت و صنعت و دامپروری مغان و پارس را در توسعه روابط اقتصادی و تجاری این استان با آستراخان روسیه مهم ارزیابی کرد.

استاندار اردبیل همچنین بخش گردشگری را زیربنای توسعه روابط دو جانبه دانست و با اشاره به ورود سالانه پنج میلیون گردشگر داخلی و خارجی به این استان افزود: با توسعه امکانات رفاهی و فنی در فرودگاه اردبیل و نیز بهبود وضعیت ارتباطات جاده ای، مشکلی در سفر اتباع روسی به این استان وجود ندارد.

وی به فراهم بودن بسترهای لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی خارجی در این استان اشاره کرد و ابراز داشت: سرمایه گذاران خارجی می توانند در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی در بخشهای صنعتی، کشاورزی، تولیدی و گردشگری از جمله سد سازی، تولید انژی برق از باد، اجرای طرحهای گردشگری و... در اردبیل سرمایه گذاری کنند.

در این جلسه توربین یوگنی فیلیپ اویچ نماینده وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه در استان آستراخان نیز با تقدیم نامه رسمی استاندار آستراخان به استاندار اردبیل، علاقه دولت و مردم این منطقه را برای افزایش تبادلات علمی و اقتصادی با اردبیل اعلام کرد.