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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۷

قمصری خبر داد:

نگاه کمیته انضباطی دانشگاه تهران انتقام جویانه نبود

نگاه کمیته انضباطی دانشگاه تهران انتقام جویانه نبود

معاون دانشجویی سابق دانشگاه تهران گفت: نگاه ما در کمیته انضباطی دانشگاه تهران به هیچ عنوان انتقام جویانه نبوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی قمصری صبح امروز یکشنبه در مراسم تودیع خود به عنوان معاون دانشجویی دانشگاه تهران گفت: سعی ما در کمیته انضباطی دانشگاه حفظ روند بازدارنده برای جلوگیری از بروز اتفاقات ناگوار بوده است.

وی افزود: در این سالها سعی کردیم تا آن جا که ممکن است این برخورد بازدارندگی حداقل هزینه را برای دانشجویان در بر داشته باشد.

معاون آموزشی دانشگاه تهران گفت: طی دوران مسئولیت من به واسطه همکاری ویژه دانشجویان و تعامل خوبی که میان حوزه مدیریت دانشگاه و تشکل های دانشجویی وجود داشت محیط دانشگاه به سمت اعتماد بیشتر دانشجویان و مسئولین پیش رفت.

سید مهدی قمصری هم اکنون معاون آموزشی دانشگاه تهران است.

کد مطلب 988144

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