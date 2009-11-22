نگاه کمیته انضباطی دانشگاه تهران انتقام جویانه نبود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی قمصری صبح امروز یکشنبه در مراسم تودیع خود به عنوان معاون دانشجویی دانشگاه تهران گفت: سعی ما در کمیته انضباطی دانشگاه حفظ روند بازدارنده برای جلوگیری از بروز اتفاقات ناگوار بوده است.

وی افزود: در این سالها سعی کردیم تا آن جا که ممکن است این برخورد بازدارندگی حداقل هزینه را برای دانشجویان در بر داشته باشد.

معاون آموزشی دانشگاه تهران گفت: طی دوران مسئولیت من به واسطه همکاری ویژه دانشجویان و تعامل خوبی که میان حوزه مدیریت دانشگاه و تشکل های دانشجویی وجود داشت محیط دانشگاه به سمت اعتماد بیشتر دانشجویان و مسئولین پیش رفت.

سید مهدی قمصری هم اکنون معاون آموزشی دانشگاه تهران است.