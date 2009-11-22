سال جاری آبی باز هم بدون باران است/طرح باروری ابرها در کرمان

سیدمحسن ثمره هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به تدوام خشکسالی در سال آبی جاری در کرمان اظهار داشت: متاسفانه از ابتدای سال آب جاری تاکنون که قریب دو ماه می گذرد استان کرمان هنوز شاهد بارندگی نبوده است و خشکسالی همچنان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: طی سالهای اخیر به دلیل کاهش میزان نزولات جوی در استان کرمان و برداشت بی رویه از منابع آبهای زیر زمینی شاهد برداشت منفی از منابع آبی استان بوده ایم.

مدیرعامل آب منطقه ای کرمان گفت: در صورت بارش باران و نزولات آسمانی نیز متوسط بارندگی در کرمان 135 میلیمتر می باشد که از میزان متوسط جهانی و حتی در ایران کمتر است.

ثمره هاشمی گفت: برای رفع این مشکل طرحهای مختلفی از جمله باروری ابرها و همچنین طرح مطالعاتی انتقال آب حوزه به حوزه در کرمان در حال انجام است.

وی گفت: در راستای طرح باروری ابرها در حال انعقاد قرارداد برای سال جاری با مرکز باروری ابرها در استان یزد هستیم.

مدیرعامل آب منطقه ای کرمان گفت: بیشترین میزان آب از منابع آبی استان در بخش کشاورزی درحال استفاده است که 95 درصد کل آب مصرفی استان را شامل می شود که متاسفانه به دلیل عدم استفاده بهینه بخش زیادی از این منابع آبی نیز هدر می رود.

وی گفت: در استان کرمان تاکنون بیشتر از منابع آبهای زیرزمینی استفاده می شده است اما با ساخت چندین سد در مناطق مختلف کرمان از جمله سد نساء در بم، سد شور در جیرفت، سد بافت، سد قدرونی راور، سد شیرین رود در آینده نزدیک از منابع آبهای جاری نیز بهره برداری می شود.