رهبر کاتولیکها و انگلیکنها برسر استمرار گفتگوهای مذهبی توافق کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، دکتر روان ویلیامز اسقف اعظم کانتربری و رهبر کلیسای انگلیکن انگلستان طی گفتگویی با رادیو واتیکان اظهار داشت که وی اعتقاد ندارد که تصویب چارچوب جدید واتیکان برای تغییر مذهب انگلیکنها اقدامی عمدی برای تجاوزی به حقوق اعضای کلیسای وی باشد.

این درحالی است که وی افزود: به طور طبیعی می‌خواستم نگرانی خود را درباره شیوه اعلام این اساسنامه ابراز کنم. واضح است که بسیاری ازانگلیکنها از جمله خود من احساس می‌کنند که ما در وضعیتی دشواری قرار گرفته ایم، از این رو باید برخی از این نگرانی‌ها را با پاپ مطرح می‌کردم و فکر می‌کنم که نگرانی‌های مطرح شده در فضای دوستانه ای شنیده شد.

وی اظهار داشت: مردم اشتباه تصور می‌کنند که کلیسای کاتولیک تلاش می‌کند انگلیکن ها را با تبلیغ یا مقامات ویژه به خود جلب کند. ارائه این چارچوب به نوعی انگلیکنهایی که این فرآیند و ماهیت آن را درک نکرده بودند آزرده خاطر کرده است.

رهبر روحانی کلیسای انگلیکن یادآور شد که انگلیکنها به کلیسای کاتولیک روی می‌آورند چرا که آنها می‌خواهند وارد کلیسا شوند و تفکرات آنها به نوعی شکل گرفته است که اعتقاد دارند این شیوه‌ای است که خداوند برای آنها مقرر کرده است.

بندیکت شانزدهم نیز به نشانه تسامح از سر گیری گفتگوهای میان کاتولیکها و انگلیکنها را که برسر دستورالعمل لیبرال انگلیکنها متوقف شده بود، مورد تصویب قرار داد.

براساس بیانیه واتیکان دو رهبر دینی در این دیدار درباره چالشهای پیش روی جوامع مسیحی در آغاز این هزاره گفتگو کرده و ضرورت ترویج اشکال مختلف همکاری در رابطه با حل این چالشها را مورد تأکید قرار دادند.

این بیانیه افزوده است که گفتگوهای پاپ و ویلیامز درباره رویدادهای اخیر بود که بر روابط میان کلیسای انگلیکن و کاتولیک تأثیر گذار بوده است.

پاپ نیز در اقدامی نمادین گردنبند صلیبی را که اسقفها دور گردن خود می‌اندازند به ویلیامز هدیه کرد و سخنگوی واتیکان این هدیه را نشانه دوستی و برادری توصیف کرد.

قرار است جاناتان گودال یکی از ارشدترین مشاور ویلیامز به منظور آغاز دور جدیدی از گفتگوها برای برقراری روابط نزدیک تر در رم بماند.

واتیکان در ماه اکتبر چارچوبی را به تصویب رسد که براساس آن انگلیکنهایی که از لیبرالیسم کلیسای خود ناراضی هستند می‌توانند تغییر مذهب داده و وارد کلیسای کاتولیک شوند اما برخی از مؤلفه‌های عبادی مذهب خود را حفظ کنند.

به دنبال این اقدام اگر شورای عمومی کلیسای انگلیکن با اسقف شدن زنان موافقت کند صدها شخصیت دینی انگلیکن به کلیسای کاتولیک روم ملحق خواهند شد.

برخی از منابع رم اظهار داشته اند که ویلیامز از مطرح کردن موضوعات پیچیده شانه خالی می‌کند و بدون آنکه نشان دهد با احترام رفتار می‌کند.