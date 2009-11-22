کوثری: بسیج در همه حوزه ها فعال باشد/ پیشرفت کشور با حاکمیت تفکر بسیجی

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به سالروز فرمان تشکیل نهاد مردمی بسیج اظهارداشت: ماموریت بسیج در زمان تشکیل حفظ و دفاع از ارزشهای نظام جمهوری اسلامی بود که برخاسته از اسلام ناب محمدی است .

وی ادامه داد: بسیج از زمان تشکیل تا کنون بر مبنای ولایتمداری کار خود را دنبال کرد و تا کنون نیز بر همان اساس است و همان تفکر را دنبال می کند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: برخی در دوران های بعد کم آوردند و خود را از ارزشهای واقعی دور کردند و این مباحث را مطرح می کنند که بسیج از هدف اولیه خود دور شده، بیهوده است و به هیچ عنوان چنین نیست زیرا بسیج همواره خط مشی اولیه خود را سرلوحه اقداماتش قرار داده است.

کوثری گفت: بسیج همواره بدون چشم داشت مادی در چارچوب مسئولیت های خود قدم برداشته است.

وی در پاسخ به این سئوال که حضور بسیج در مقطع کنونی در چه حوزه هایی ضروری است، خاطرنشان کرد: حضرت امام فرمودند اگر تفکر بسیجی در جامعه ترویج شود این تفکر باعث نجات کشور و پیشرفت آن است، بنابراین بسیجیان باید در همه حوزه ها فعال باشند.

نماینده تهران تاکید کرد: علاوه بر حضور در عرصه های علمی و فرهنگی، بسیج باید خود را برای مقابله با جنگ نرم دشمن و تسلط بر توطئه های دشمن که از جنگ سخت به جنگ نرم تغییر شکل داده، آماده کند.