گزیده فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، وی‍ژه‌نامه «ازدواج» را به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه(س) با موضوعاتی همچون «عشق ورزی حلال از نظر اسلام» منتشر کرد. این ویژه‌نامه در بیست و یک بخش آماده شده که از جمله این بخشها می‌توان به «خواستگاران حضرت زهرا (س)»، ‌«مهریه و جهیزیه حضرت فاطمه (س)»، ‌«مراسم عروسی دو نور الهی»،‌ «عشق ورزی حلال از نظر اسلام»،‌ «درسهایی از ازدواج حضرت زهرا و حضرت علی(ع)»، ‌«خوشبختی وام بانکی نیست»، ‌«عقد علی و فاطمه در آسمان بسته شد»،‌ «شبی رویایی در کمال سادگی» و «بحران ازدواج و بی همسری» اشاره کرد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان از بسیج به عنوان مکتبی‌ترین نهاد مردمی در انقلاب اسلامی نام برد و افزود: گستردگی و مکتبی بودن این نهاد، انقلاب را در مقابل توفان حوادث بیمه کرده است. حجت‌الاسلام مسعود صفی‌یاری با تبریک فرا رسیدن هفته بسیج اظهارداشت: بسیج نهال پربرکتی است که پیر جماران، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) به یادگار گذاشت و طولی نکشید که این نهال تبدیل به شجره طیبه‌ای شد که ریشه در اعماق اسلام و انقلاب دارد. وی افزود: شاخ و برگ این درخت تنومند نه تنها در داخل کشور بلکه در سرتاسر جهان شکوفه زد و ثمرات آن دلهای عطشناک و چشمهای مضطرب مظلومان تاریخ که عمری در زیر شلاقهای استعمار و استثمار زندگی کرده‌اند را امید بخشید.

- مدیرکل امور فرهنگی معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی گفت: امروزه دشمن به دنبال هویت‌زدایی از جوانان و جایگزین‌کردن یک هویت جعلی و نامفهوم به جای هویت اسلامی و ایرانی است. حجت‌الاسلام سیداسماعیل حسینی در همایش رابطان فرهنگی و نخبگان جوان خوزستان با نام «جوان، ولایت، امید و شکوفایی» افزود: امروزه دشمن به دنبال هویت‌زدایی از جوانان و جایگزین‌کردن یک هویت جعلی و نامفهوم به جای هویت اسلامی و ایرانی است و ما وظیفه داریم با تمام قوای خود در برابر این حرکت دشمن بایستیم. مدیرکل امور فرهنگی معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از روشهای موثر مقابله با این نقشه دشمن، تثبیت و تقویت مراکز فرهنگی و امور فرهنگی جامعه به ویژه در بخش جوانان و فعالیتهای آنان است.

- دفتر برنامه‌ریزی و توسعه پژوهش‌های کاربردی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی از توزیع کتاب «سنجه‌های دین‌داری در ایران» برای مدیران تبلیغات اسلامی استانها و شهرستانهای کشور خبر داد. این کتاب حاصل پژوهش گسترده‌ای در خصوص سنجه‌های دین‌داری در ایران است که توسط عباس کاظمی و مهدی فرجی گردآوری شده است. کتاب «سنجه‌های دین‌داری در ایران» در 224 صفحه و شمارگان هزار نسخه توسط انتشارات جامعه و فرهنگ به چاپ رسیده است که میان مدیران تبلیغات اسلامی استانها و شهرستانهای کشور به منظور تغذیه فکری آنها توزیع می‌شود.

- انتشارت سوره‌ مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی در تعدادی از دانشگاههای تهران نمایشگاه کتاب برپا می‌کند. در این راستا طرح «پیوند مراکز دانشگاهی با انتشارات سوره مهر» به دنبال برگزاری نمایشگاه کتاب در دانشگاه علامه طباطبایی برپا می‌شود. این طرح با هدف معرفی کتابهای پژوهشی و برگزیده انتشارات سوره مهر در مراکز دانشگاهی کشور به مرحله اجرا در می‌آید.

- شانزدهمین شماره نشریه تبلیغی - دینی «شبستان اندیشه» ویژه ذی‌الحجه 1430 قمری در خصوص عید غدیرخم و مسائل مربوط به سفر حج به‌همت دفتر تهیه و تالیف متون و نشریات معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی میان روحانیون و مبلغان سراسر کشور توزیع شد. مسئول کمیته برنامه‌ریزی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان با اعلام این خبر گفت: کتاب تبلیغ دین شبستان اندیشه می‌کوشد تا در سلسله بحثها و مقالات مختلف خود با روحانیون و مبلغان ارتباطی تاثیرگذار برقرار کند و اطلاعات و آگاهی‌های مورد نیاز آنها را در ماه ذی‌الحجه ارتقا دهد.

- مدیرکل امور اداری سازمان تبلیغات اسلامی در مراسم تجلیل از بازنشستگان این سازمان گفت: بازنشستگان ذخایر عظیم و ارزشمند سازمان هستند و هر چه تعداد این عزیزان افزایش می‌یابد، وظیفه سازمان در قبال آنها نیز سنگین‌تر می‌شود. مهدی فتحعلی با تقدیر از تلاشهای بی‌شائبه همکاران بازنشسته در دوران خدمتشان به ارائه گزارشی از فعالیتهای سازمان در قبال بازنشستگان و همچنین انتظارات مجموعه از این اشخاص پرداخت.

- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی فعالیتی مقدس است که باید نسبت به تقویت آن تلاش شود. آیت‌الله قربانعلی دری نجف آبادی در بازدید از بخشهای مختلف اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در اراک افزود: سازمان تبلیغات اسلامی به فرمان امام راحل(ره) و با هدف بیان و تبیین اندیشه‌های اسلامی و انقلابی به مردم شکل گرفت که در کار خود موفق بوده است. وی اضافه کرد: باید پیام امام خمینی(ره) در خصوص اهل بیت و ارزشهای انقلاب اسلامی را به خوبی بشنویم و با درک دقیق و عمل به آن مروج این اندیشه ها و تفکرات در جامعه باشیم که سازمان تبلیغات اسلامی نیز با برنامه ریزی های خود در این راستا عمل کرده است.