اخبار کوتاه ورزشی از استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب آهن اردبیل در هفته سوم مسابقات لیگ دسته دو کشور در گروه A در مصاف با تیم مقاومت تهران به نتیجه مساوی دست یافت، در این دیدار که روز شنبه در ورزشگاه تختی اردبیل برگزار شد، دو تیم پس از 90 دقیقه تلاش به تساوی 2 بر 2 رضایت دادند.

گلهای تیم ذوب آهن اردبیل را در این دیدار سجاد شهباززاده و وحید شاکر در دقایق 9 و 70 به ثمر رساندند، تیم مقاومت تهران نیز در دقایق دو و 84 به ترتیب توسط امیر رسولی و روح الله فلاح به گل دست یافت، قضاوت این دیدار را محمد دوستی، حسین سلیمانی و خضر فتحی هر سه از قزوین بر عهده داشتند.

تیم ذوب آهن اردبیل از مجموع سه بازی خود تاکنون دو تساوی و یک شکست سنگین را تجربه کرده و هم اکنون با دو امتیاز در رده پنجم جدول قرار دارد، رقابتهای لیگ دسته دو کشور در چهار گروه 9 تیمی برگزار می شود.



صدرنشینی تیم برق اردبیل در لیگ برتر کونگ فو کشور

هفته هفتم مسابقات لیگ برتر کونگ فو کشور با حضور 13 تیم به میزبانی اردبیل در سالن شش هزار نفری رضازاده پیگیری شد و تیم برق اردبیل توانست با شکست تمام حریفان و بدون شکست جای خود را در صدر جدول تثبیت کند.

در رقابتهای هفته هفتم تیم برق اردبیل توانست با اقتدار، حریف خود تیم ایلام را با نتیجه 5 بر 2 شکست داده و همچنان بدون باخت به صدر نشینی خود ادامه دهد، عباس ماندگارزاده، افشین امینی، مصطفی صدیق، میرداوود موسوی و رحمان سید سیاح توانستند با شکست حریفان ایلامی خود تیم اردبیل را صاحب دهمین پیروزی متوالی خود کنند.

در این رقابتها همچنین لطیف کاظمی و منصور سامی دیگر یاران برق اردبیل در مبارزه ای فشرده و نزدیک نتیجه را به حریفان خود واگذار کردند. تیم برق اردبیل در هفته ششم این رقابتها نیز که به میزبانی اراک برگزار شد، توانسته بود تیمهای آذربایجان غربی و ارس را به ترتیب با نتایج 5 بر 2 و 7 بر صفر مغلوب کند.

شکست تیم فوتسال اردبیل در لیگ دسته یک کشور جام آزادگان

از سری مسابقات هفته دوم لیگ فوتسال دسته یک کشور (جام آزادگان) تیم سایپای اردبیل در دیداری نزدیک و نفس گیر مقابل میهمان خود، شهرداری تبریز مغلوب شد.

در این دیدار تیم سایپای اردبیل با نتیجه 5 بر 4 مغلوب شهرداری تبریز شد.گلهای تیم سایپا را در این دیدار قاسم نوبخت، مرتضی ابراهیمی (2) گل و عبدالله آرامش به ثمر رساندند. تیم سایپای اردبیل در اولین دیدار خود نیز در ارومیه و در مقابل فجر سپاه این شهر با نتیجه 5 بر 1 مغلوب شده بود.

سرپرست تیم فوتسال سایپای اردبیل در پایان بازی به خبرنگار مهر گفت: برای برد و کسب امتیازات لازم در بازیهای آینده لیگ امیدوار و مصمم هستیم. کاظم امن زاده علت اصلی این باخت را ترس بازیکنان تیم سایپا از فضای لیگ یک کشور دانست و افزود: بازیکنان این تیم هنوز نتوانسته اند خود را با فضای این رقابتها تطبیق دهند.

وی اظهار امیدواری کرد که با رفع محرومیت اکبر سرباز و وحید احسنی دو بازیکن تاثیر گذار این تیم ، سایپای اردبیل در هفته‌های آینده بازیهای روان و خوبی را به نمایش گذاشته و امتیازات لازم را کسب کند. تیم سایپای اردبیل در هفته سوم این رقابتها مقابل تیم دبیری تبریز قرار خواهد گرفت.

برگزاری دوره توجیهی و آموزش گلف در نمین

کلاس توجیهی آموزش گلف استان اردبیل با حضور مربی تیم ملی و مربیان و گلف بازان استان در محل ورزشگاه شهید شاهماری نمین برگزار شد.

در این دوره آموزشی آشتیانی مربی تیم ملی گلف کشورمان به مدت سه روز و در مراحل مختلف تئوری و عملی شرکت کنندگان در این کلاس را با ویژگیهای فنی گلف آشنا کرد.

18 گلف باز از شهرستانهای مختلف استان اردبیل این دوره آموزشی را با هدف بالا بردن سطح آگاهی و دانش مربیان، گلف‌بازان و همگانی کردن این رشته برگزار کردند.

تاکید بر ضرورت ایجاد زیرساختهای ورزش زمستانی در اردبیل

استاندار اردبیل با اشاره به شرایط اقلیمی و آب و هوایی این استان بر ضرورت ایجاد زیرساختهای ورزش زمستانی در اردبیل تاکید کرد.

منصور حقیقت پور در دیدار با مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی افزود: برای رشد و توسعه ورزشهای زمستانی در این استان ضمن برنامه ریزی مناسب، باید با ایجاد زیرساختهای لازم و پیستهای اسکی روی برف و چمن در راستای پرورش قهرمانان ملی گام برداشت.

وی با بیان اینکه ورزش در این منطقه ریشه های اجتماعی مستحکمی دارد، اضافه کرد: سرمایه گذاری در ورزش استان اردبیل، پاشیدن و کاشت بذر قهرمانی در زمینی مستعد است.

در این دیدار مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور نیز خاطرنشان کرد: سازمان تربیت بدنی به دلیل پتانسیل قهرمانی و وجود استعدادهای ورزشی نگاه ویژه ای به استان اردبیل دارد.

حسین هادیانی متذکر شد: سالن سرپوشیده دو و میدانی اردبیل به لحاظ کیفی و کمی از پیشزفت خوبی برخوردار بوده و در صورت حمایتهای استانداری تابستان سال آتی به بهره برداری خواهد رسید.

پروژه سالن سر پوشیده دو و میدانی اردبیل از مصوبات اول سفر رئیس جمهور بوده و در زمینی به مساحت 11 هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر 58 میلیارد ریال در مجموعه ورزشی علی دایی در حال احداث است.