بسیج تبلور اندیشه های دینی/ضرورت تجهیز بسیج به ابزار مقابله با جنگ نرم

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی روز یکشنبه در دیدار پرسنل سپاه و بسیج استان لرستان اظهار داشت: بسیج یکی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی است که توسط حضرت امام (ره) شکل گرفت.

وی وظیفه بسیج را حفاظت از انقلاب دانست و گفت: بسیج بازوی توانمند رهبری و امام راحل در برهه های مختلف انقلاب بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تفاوت بسیج با دیگر نیروها را در ایمان، اخلاص و عشق به ولایت و رهبری دانست و عنوان کرد: جوهره اصلی جمهوری اسلامی اصل ولایت فقیه است که دیگر کشورها از این برکت محروم هستند.

حجت الاسلام میرعمادی با تشریح ویژگیهای بسیج، خاطر نشان کرد: بسیج با روحیه گذشت، فداکاری و شهادت طلبی در صحنه های مختلف انقلاب حضور پر رنگ داشته است.

وی ادامه داد: بسیج از آغاز شکل گیری تاکنون مورد محبت رهبری و امام راحل و مورد بغض و کینه دشمنان نظام و انقلاب بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه بالاترین محبت را رهبری انقلاب به بسیج داشته است، خاطر نشان کرد: همواره در طول سالهای طی شده از انقلاب دشمنان خارجی و ایادی داخلی آنها همواره از بسیج ترسیده اند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه بسیج همواره بر محور ولایت حرکت کرده است، افزود: بسیج در طول 30 سال گذشته همواره در خدمت نظام بوده است و غیر از تفکر ولایی فکر دیگری نداشته است.

وی اوج اقتدار بسیج را در هشت سال دفاع مقدس دانست و یادآور شد: بسیج همچنین در عرصه های علمی، فرهنگی و سازندگی نیز افتخارات زیادی را برای نظام به ارمغان آورده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت و علم نامید و گفت: در این دهه حرکت جدید دشمن با تهدید و جنگ نرم همراه شده است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه دشمن با شعارهای فریبنده به دنبال ایجاد جنگ مذهب علیه مذهب است، ادامه داد: مقابله با تهدید نرم در دهه چهارم انقلاب از وظایف عمده بسیج است.

وی با تاکید بر اینکه امروز بسیج نیازمند تجهیز به ابزار مقابله با جنگ نرم است، عنوان کرد: تشخیص فتنه و مقابله با آن نیازمند حفظ بصیرت به همراه روحیه بسیجی است.