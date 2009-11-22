دستگاه "پشته ساز عریض" و "کم خاک ورز مرکب" طراحی و ساخته شد

سیامک غریبی اصل طراح و سازنده این دو دستگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگیهای دستگاه "پشته ساز عریض" اظهار داشت: این دستگاه مناسب زمینهایی که مشکل سله بستن و مشکلات مربوط به آن را دارند، مورد استفاده قرار می گیرد.

وی افزود: همچنین این دستگاه به دلیل جلوگیری از تماس مستقیم بین گیاه و آب، در کشتهایی که گیاه به بیماریهای طوقه حساسیت نشان می دهد، می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد با بیان اینکه این سیستم برای اجرای آبیاری تکمیلی محصولات دیم به ویژه غلات نیز می تواند سودمند باشد، اضافه کرد: این دستگاه توانایی ترکیب با انواع کارنده ها را داشته و با منابع قدرت کوچک و بزرگ نیز قابل کشش است.

وی صرفه جویی در مصرف انرژی عملیات کشاورزی، کاهش فشردگی در خاک، کاهش فرسایش آبی خاک، تسهیل انجام آبیاری و افزایش قدرت ماندگاری آب در خاک را از دیگر مزایای این دستگاه عنوان کرد.

غریبی اصل همچنین در خصوص طراحی و ساخت دستگاه "کم خاک ورز مرکب" نیز ابراز داشت: این دستگاه به صورت عقب سوار و ترکیبی از چند سازه مکمل مهم به منظور اجرای عملیات مناسب خاک ورزی حفاظتی بویژه در زمینهای دیم طراحی شده است.

وی تصریح کرد: دستگاه "کم خاک ورز مرکب" در حین اجرای عملیات تهیه بستر، بقایای گیاهی محصولات قبلی را به منظور افزایش ذخیره سازی بیشتر نزولات آسمانی در سطح خاک باقی می گذارد که این روش مهمترین ویژگی این دستگاه به شمار می رود.

این عضو هیات علمی دانشگاه در پایان خاطر نشان کرد: همچنین در این دستگاه عمل برگرداندن خاک اتفاق نمی افتد و بدین جهت از تلفات آبی خاک ممانعت می شود.