معدنی: روحیه شکست لهستان را نداشتیم / معروف: به آینده امیدواریم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین معدنی در نشست خبری امروز(یکشنبه) از دیدار تیم ملی والیبال ایران و لهستان به عنوان یک دیدار خوب یاد کرد و گفت: البته ایران میتوانست حتی برنده بازی باشد اما نتوانست به این نتیجه دست یابد.
وی تصریح کرد: چنانچه تیمی بخواهد پیروز رقابتی باشد، باید در ذهن و قلب هم خود را برنده بداند در غیراینصورت دستیابی به نتیجه دلخواه امکان پذیر نخواهد بود.
سرمربی تیم ملی والیبال یادآور شد: بازیکنان تیم ملی ایران امروز چنین روحیه ای نداشتند. ما میتوانستیم 3 بر صفر بازی را به نفع خود تمام کنیم اما مجبور شدیم یک بر 3 آن را واگذار کنیم.
همچنین سعید معروف در نشست خبری پس از دیدار تیمهای ایران و لهستان اظهارداشت: هدف عمده ما این بود که مقابل قدرتهای جهان نمایش خوبی داشته باشیم که فکر میکنم در این مورد موفق هم بودیم.
پاسور تیم ملی والیبال ایران با اشاره به دیدار امروز خاطرنشان کرد: در این بازی هم عملکرد قابل قبولی داشتیم. لهستانیها از تجربه بالای خود استفاده کردند که ما را شکست دهند.
معروف یادآور شد: مطمئن هستم که تیم ملی والیبال ایران در تورنمنتهای آتی عملکرد به مراتب بهتری خواهد داشت. کما اینکه در این رقابتها هم بازی به بازی بهتر شدیم.
تیم ملی والیبال کشورمان که در نخستین دیدار مصر را شکست داده بود، در سه دیدار دیگر برابر تیم های برزیل، ژاپن و لهستان تن به شکست داد.
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