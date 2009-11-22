معدنی: روحیه شکست لهستان را نداشتیم / معروف: به آینده امیدواریم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین معدنی در نشست خبری امروز(یکشنبه) از دیدار تیم ملی والیبال ایران و لهستان به عنوان یک دیدار خوب یاد کرد و گفت: البته ایران می‏توانست حتی برنده بازی باشد اما نتوانست به این نتیجه دست یابد.

وی تصریح کرد: چنانچه تیمی بخواهد پیروز رقابتی باشد، باید در ذهن و قلب هم خود را برنده بداند در غیراینصورت دستیابی به نتیجه دلخواه امکان پذیر نخواهد بود.

سرمربی تیم ملی والیبال یادآور شد: بازیکنان تیم ملی ایران امروز چنین روحیه ای نداشتند. ما می‌توانستیم 3 بر صفر بازی را به نفع خود تمام کنیم اما مجبور شدیم یک بر 3 آن را واگذار کنیم.

همچنین سعید معروف در نشست خبری پس از دیدار تیم‎های ایران و لهستان اظهارداشت: هدف عمده ما این بود که مقابل قدرت‎های جهان نمایش خوبی داشته باشیم که فکر می‏کنم در این مورد موفق هم بودیم.

پاسور تیم ملی والیبال ایران با اشاره به دیدار امروز خاطرنشان کرد: در این بازی هم عملکرد قابل قبولی داشتیم. لهستانی‎ها از تجربه بالای خود استفاده کردند که ما را شکست دهند.

معروف یادآور شد: مطمئن هستم که تیم ملی والیبال ایران در تورنمنت‎های آتی عملکرد به مراتب بهتری خواهد داشت. کما اینکه در این رقابت‎ها هم بازی به بازی بهتر شدیم.

تیم ملی والیبال کشورمان که در نخستین دیدار مصر را شکست داده بود، در سه دیدار دیگر برابر تیم های برزیل، ژاپن و لهستان تن به شکست داد.