122 دوره آموزشی تولید فرش دستباف در لرستان برگزار شد

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا کنون تعداد چهار هزار و 739 نفر بافنده در لرستان در زمینه پیشرفت و نوآوری، سلایق مشتریان خارجی خریدار فرش و قوانین و مقررات حقوق بافندگان در کارگاههای سازمان بازرگانی آموزش دیده اند.

وی با بیان اینکه تا کنون تعداد چهار هزار و 246 کارت شناسایی برای فعالان در صنعت فرش لرستان صادر شده است، عنوان کرد: همچنین در حال حاضر تعداد 172 کارگاه غیر متمرکز و هشت کا رگاه غیر متمرکز فرش دستباف در لرستان در حال فعالیت هستند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان با اشاره به برگزاری دو جشنواره استانی در زمینه فرش دستباف لرستان، یادآور شد: همچنین توزیع برشورها و سی دی های متناسب با سلیقه کشورهای هدف صادرات در بین بافندگان فرش در لرستان از دیگر اقدامات این سازمان است.

تشکیل کارگروه تهیه نقشه فرش لرستان

بیرانوند در ادامه با اشاره به برگزاری کارگروه تحقیق، شناسایی و طراحی نقشه فرش لرستان با تامین اعتبار از طرف مرکز ملی فرش ایران ابراز امیدواری کرد که خروجی این کارگروه احیای نقشه فرش لرستان و شناسنامه دارشدن فرش این استان باشد.

بیرانوند با اشاره به توزیع 34 میلیارد ریال تسهیلات از محل بنگاه های زود بازده و کمکهای فنی اعتباری بین کارگاههای استان، عنوان کرد: تا کنون به تعداد هزار و 44 کارگاه تسهیلات بنگاه های زود بازده اختصاص یافته است.

وی یادآور شد: همچنین خانه فرش بروجرد با استفاده از اعتبارات مرکز ملی فرش ایران راه اندازی شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان با اشاره به معرفی پنج هزار و 900 بافنده فرش در لرستان به بیمه تامین اجتماعی برای استفاده از بیمه از کار افتادگی و مستمری اظهار داشت: همچنین ایجاد کارگاه های آموزشی برای افراد مبتدی و ایجاد و تجهیز اداره فرش استان لرستان و طراحی بانک اطلاعات بافندگان از دیگر اقدامات این سازمان بوده است.