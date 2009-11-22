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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۰۸

40 مدرسه در بوشهر تحت طرح ایمن سازی مدارس قرار گرفتند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان پایانه‌ها و حمل و نقل استان بوشهر گفت: 40 مدرسه حاشیه راههای استان بوشهر با سه هزار دانش‌آموز تحت پوشش طرح ایمن سازی مدارس قرار گرفتند.

پیمان بوستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در همین ارتباط 1700 راننده نیز آموزش‌های لازم برای مقررات ترافیکی کسب کردند.

وی اظهار داشت: خوشبختانه دانش آموزان جهت جهت اموزش و آشنایی با فرهنگ و مفاهیم ترافیکی استقبال خوبی داشته اند که امیدواریم این طرح در تمام مدارس استان اجرا شود.

مدیر کل سازمان پایانه‌ها و حمل و نقل استان بوشهر ایجاد پارک های ترافیک را از مهمترین طرحها این اداره کل در نهادینه کردن فرهنگ ترافیک در کودکان عنوان کرد و گفت: دو پارک ترافیک در برازجان و اهرم به بهره ‌برداری رسیده و احداث دو پارک دیگر در استان را نیز در دستور کار قرار داده ایم.

بوستانی در ارتباط با مجتمع‌ های بین راهی مند  ودیلم نیز گفت: افتتاح مجتمع بین راهی مند عامل موثری برای کاهش حوادث ترافیکی در منطقه است.

بوستانی افزود: اتوبوس‌های مسیر عسلویه و جم به استان خوزستان استقبال خوبی از این مجتمع داشته ‌اند اما یکی از نیازهای اصلی برای این مجتمع احداث دوربرگردان است.

وی گفت: مجتمع بین ‌راهی دیلم نیز با توجه به اینکه آماده بهره ‌برداری است اما جاده دسترسی به آن هنوز احداث نشده است.

کد مطلب 988164

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