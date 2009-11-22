40 مدرسه در بوشهر تحت طرح ایمن سازی مدارس قرار گرفتند

پیمان بوستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در همین ارتباط 1700 راننده نیز آموزشهای لازم برای مقررات ترافیکی کسب کردند.
وی اظهار داشت: خوشبختانه دانش آموزان جهت جهت اموزش و آشنایی با فرهنگ و مفاهیم ترافیکی استقبال خوبی داشته اند که امیدواریم این طرح در تمام مدارس استان اجرا شود.
مدیر کل سازمان پایانهها و حمل و نقل استان بوشهر ایجاد پارک های ترافیک را از مهمترین طرحها این اداره کل در نهادینه کردن فرهنگ ترافیک در کودکان عنوان کرد و گفت: دو پارک ترافیک در برازجان و اهرم به بهره برداری رسیده و احداث دو پارک دیگر در استان را نیز در دستور کار قرار داده ایم.
بوستانی در ارتباط با مجتمع های بین راهی مند ودیلم نیز گفت: افتتاح مجتمع بین راهی مند عامل موثری برای کاهش حوادث ترافیکی در منطقه است.
بوستانی افزود: اتوبوسهای مسیر عسلویه و جم به استان خوزستان استقبال خوبی از این مجتمع داشته اند اما یکی از نیازهای اصلی برای این مجتمع احداث دوربرگردان است.
وی گفت: مجتمع بین راهی دیلم نیز با توجه به اینکه آماده بهره برداری است اما جاده دسترسی به آن هنوز احداث نشده است.
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