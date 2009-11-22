جریمه‌ های خانگی مصارف بالا در یزد افزایش چشمگیری نداشته است

علی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: نه تنها در این زمینه با افزایش چندانی مواجه نبوده ایم بلکه در رده های اولیه مصارف بالای الگوی مصرف نیز با کاهش روبرو بوده ایم.
وی خاطرنشان کرد: بر خلاف تصور عمومی، جریمه های مشترکانی که بالای الگو، آب مصرف می کنند در ابلاغ تعرفه های جدید از سوی وزارت نیرو افزایش چشمگیری نداشته است.
جعفری بیان داشت: در این تعرفه ها نرخ آب بها و نرخ جدید مازاد از یکدیگر مستقل شده و این در حالی است که در گذشته هر دو با یک نرخ محسوب می شده است.
وی افزود: در ابلاغ تعرفه جدید جهت گیری به سمت استقرار عدالت اجتماعی با حفظ صیانت از منابع آب و ارزشگذاری ذاتی آب بوده است.
جعفری ادامه داد: همچنین در این زمینه اقدام موثری نیز در رابطه با مشترکانی که دارای خانه باغ های ویلایی هستند، انجام شده است.
وی عنوان کرد: مشترکان خانه های ویلایی تاکنون به دلیل مصرف کم آب از پرداخت آب بها معاف بوده اند اکنون با تغییر تعرفه ها نرخ آب بهای اینگونه املاک تغییر یافته است.
وی همچنین از تغییر فروش انشعاب خانه باغها خبر داد و افزود: انشعاب آب خانه باغها نیز از کاربری خانگی به کاربری عمومی تغییر یافته است تا با این اقدام از تبعیض بین مشترکان کاربری خانگی جلوگیری شود.
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