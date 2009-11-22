جریمه‌ های خانگی مصارف بالا در یزد افزایش چشمگیری نداشته است

یزد - خبرگزاری مهر: معاون خدمات مشترکان و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت: جریمه ‌های خانگی مشترکان پر مصرف که بیشتر از الگوی مصرف از آب استفاده کرده ‌اند، افزایش چندانی نداشته است.