کارگاه بررسی اثرات محلی و فرامرزی آلودگی هوا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه که با حضور مقامات استانی برگزار شد، مدیر کل حفاظت محیط زیست با اشاره به سوابق طوفانهای گرد و غبار منطقه سیستان که در پی خشکسالیهای اخیر منطقه بوجود آمده است گفت: واقعیت این است که این روند نمی تواند ادامه داشته باشد و غافل بودن از این موضوع مهم می تواند مشکلات ما را در حوزه محیط زیست و بهداشت جامعه بیشتر کند.

تورج همتی افزود: در همین رابطه این اداره کل اقدام به احداث ایستگاه پایش و مانیتورینگ هوا به عنوان یک نیاز اساسی و گامی مهم در این راستا کرده است. ایستگاه پایش سیستان و ایستگاه پایش آلودگی فرامرزی هامون با تولید داده های کمی (روزانه) و ایجاد بانک اطلاعاتی و پایش این اطلاعات می تواند یاری گر مدیران در ارزیابی، مدیریت، سیاست گذاری و کنترل آلودگی باشد و برگزاری این کارگاه نیز گامی برای اهتمام بخشیدن به این مهم است.

وی با اشاره به برنامه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان در این راستا که شامل برنامه های کوتاه مدت مثل احداث ایستگاه پایش، شناسایی کانونهای بحران و برنامه های بلند مدت مانند اجرای طرح کمربند فضای سبز در شهرها، بادشکن ها، نهالکاری بصورت اشکوب بندی با استفاده از گونه های بومی سازگار و برنامه های بلند مدت با تهیه و اجرای طرح جامع مدیریت و احیای مراتع منطقه سیستان، اجرای طرح جامع مقابله با شنهای روان و فرسایش بادی در منطقه سیستان، خواستار همکاری بیشتر دوایر ذیربط در این رابطه شد.



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان اشاره ای به اجلاسهای بین المللی از جمله ریو و استکهلم در رابطه آلودگی هوا و بررسی آلودگی هوا در خصوص مباحث بین المللی پرداختند و اظهار داشتند: سیاست سازمان حفاظت محیط زیست این است که در سطوح علمی و منطقه ای از روشها و تلاشهای نتیجه بخش استقبال کند.