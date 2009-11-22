خراسان رضوی از استانهای پیشتاز در سرمایه گذاری صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین احمدی روز یکشنبه در نشستی خبری افزود: در دولت نهم سرمایه گذاری های معدنی انجام شده در خراسان رضوی 256 درصد، اشتغال ایجاد شده 60 درصد و ذخایر مکشوفه جدید 73 درصد نسبت به مدت مشابه قبل رشد داشت.

رئیس سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی گفت: سهم اشتغال صنعتی استان از 17.7 درصد در ابتدای برنامه سوم توسعه به 31 درصد در پاییز سال 87 ارتقا یافته و از طرفی به لحاظ فضای کسب و کار و اشتغال و کارآفرینی و روابط کارگر و کارفرما نیز با کمترین چالش های کارگری مواجه است.

وی افزود: متوسط زمان راه اندازی و دوره بهره برداری یک پروژه صنعتی از 37 ماه در پایان سال 83 (قبل از دولت نهم ) به 27 ماه در پایان سال 87 کاهش یافت که این میزان حدود شش ماه کوتاه تر از میانگین کشور است.

احمدی گفت: پارسال در آخرین سال فعالیت دولت نهم 551 مورد پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری یکهزار و 344 میلیارد تومان و اشتغالزایی 13 هزار و 200 نفر صادر شد که نسبت به مدت مشابه دولت های گذشته 103 درصد رشد داشت.

احمدی گفت: سهم صادرات صنعتی معدنی از کل صادرات استان از 81 درصد در ابتدای دولت نهم به 89.7 درصد پایان فعالیت این دولت رسید.

وی افزود: همچنین تاکنون 20 مورد پروژه سرمایه گذاری مشترک خارجی با کشورهای آلمان، اسپانیا، هلند، چین، تایوان، امارات، افغانستان و هندوستان با جمع سرمایه گذاری 63 میلیون دلار در خراسان رضوی انجام شد که 10 مورد آن در دوره دولت نهم بود.

رئیس سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی گفت : این استان 10 درصد صنعت خودروسازی کشور، 26 درصد ظرفیت ساخت دوچرخه و موتورسیکلت،25 درصد ساخت قطعات خودرو، هفت درصد تولیدات محصولات فولادی، هشت درصد ماشین سازی و تجهیزات بخش صنایع فلزی را به خود اختصاص داده است.