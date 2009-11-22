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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۵۳

خراسان رضوی از استانهای پیشتاز در سرمایه گذاری صنعتی است

خراسان رضوی از استانهای پیشتاز در سرمایه گذاری صنعتی است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی گفت: روند پروژه های فعال صنعتی بالای 60درصد نشان می دهد که در سال جاری نیز خراسان رضوی جزو استانهای پیشتار در عرصه سرمایه گذاری خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین احمدی روز یکشنبه در نشستی خبری افزود: در دولت نهم سرمایه گذاری های معدنی انجام شده در خراسان رضوی 256 درصد، اشتغال ایجاد شده 60 درصد و ذخایر مکشوفه جدید 73 درصد نسبت به مدت مشابه قبل رشد داشت.

رئیس سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی گفت: سهم اشتغال صنعتی استان از 17.7 درصد در ابتدای برنامه سوم توسعه به 31 درصد در پاییز سال 87 ارتقا یافته و از طرفی به لحاظ فضای کسب و کار و اشتغال و کارآفرینی و روابط کارگر و کارفرما نیز با کمترین چالش های کارگری مواجه است.

وی افزود: متوسط زمان راه اندازی و دوره بهره برداری یک پروژه صنعتی از 37 ماه در پایان سال 83 (قبل از دولت نهم ) به 27 ماه در پایان سال 87 کاهش یافت که این میزان حدود شش ماه کوتاه تر از میانگین کشور است.

احمدی گفت: پارسال در آخرین سال فعالیت دولت نهم 551 مورد پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری یکهزار و 344 میلیارد تومان و اشتغالزایی 13 هزار و 200 نفر صادر شد که نسبت به مدت مشابه دولت های گذشته 103 درصد رشد داشت.

احمدی گفت: سهم صادرات صنعتی معدنی از کل صادرات استان از 81 درصد در ابتدای دولت نهم به 89.7 درصد پایان فعالیت این دولت رسید.

وی افزود: همچنین تاکنون 20 مورد پروژه سرمایه گذاری مشترک خارجی با کشورهای آلمان، اسپانیا، هلند، چین، تایوان، امارات، افغانستان و هندوستان با جمع سرمایه گذاری 63 میلیون دلار در خراسان رضوی انجام شد که 10 مورد آن در دوره دولت نهم بود.

رئیس سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی گفت : این استان 10 درصد صنعت خودروسازی کشور، 26 درصد ظرفیت ساخت دوچرخه و موتورسیکلت،25 درصد ساخت قطعات خودرو، هفت درصد تولیدات محصولات فولادی، هشت درصد ماشین سازی و تجهیزات بخش صنایع فلزی را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 988168

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