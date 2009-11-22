منطقی به سمت مدیر عامل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحیدی در حکم خود به منطقی آورده است: با استناد به اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و بنابر تجربه و سوابق علمی و عملی جنابعالی، به موجب این حکم شما را در سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آن سازمان منصوب می نمایم.

در این حکم خطاب به منطقی اظهار امدیواری شده که از تمامی ظرفیت ها در راستای شناسایی نیازهای صنعت هوایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اساسنامه، مصوبات مجمع عمومی، قوانین، مقررات و تدابیر ابلاغی بهره برداری مطلوب صورت گیرد.

سردار وحیدی در این حکم همچنین از مدیر عامل جدید سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح خواسته است در برقراری تعاملات مثبت با دیگر سازمان های صنعتی کشور اهتمام ورزیده و با سرلوحه قرار دادن سند چشم انداز بیست ساله کشور، گام های موثری را در راه پیشرفت و تعالی مادی و معنوی در آن سازمان بردارد.