بخشودگی جرایم معوقات مشتریان به مناسبت هفته بسیج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری مهر، معاون اعتبارات و تجهیز منابع این موسسه ضمن اعلام این خبر افزود: در این طرح که از اول آذر ماه جاری همزمان با هفته بسیج مستضعفین آغاز می شود، مشتریانی که به علل مختلف در پرداخت اقساط خود تاخیر نموده اند و مبالغی را تحت عنوان خسارت تاخیر و تادیه به موسسه بدهکار هستند با تسویه کل تسهیلات یا پرداخت کل اقساط معوق خود مشمول بخشش خسارت تاخیر و تادیه خواهند شد.

حمیدرضا نجف پور کردی در پایان تصریح کرد: مشتریان موسسه مالی و اعتباری مهر از تاریخ ذکر شده به مدت یکماه می توانند برای بهره مندی از مزایای این طرح به شعب موسسه در سراسر کشور مراجعه کنند.