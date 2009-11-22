اولین هیئت فرهنگی، تجاری کهگیلویه و بویراحمد عازم تاجیکستان شد

علی مومن نسب رر گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، گفت: این هیئت مرکب از رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس گروه اقتصادی استانداری و تعدادی از صنعتگران بودند که به منظور شرکت در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران درشهر دوشنبه به این کشور اعزام شدند.

وی افزود: همچنین یک گروه هنری استان جهت اجرای نمایشهای آیینی و سنتی از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان این هیئت را همراهی کردند.

مومن نسب اظهار داشت: این اعزام در راستای مصوبات سفر اردیبهشت ماه گذشته برخی از سفیران کشورهای خارجی دراستان و یاداشت تفاهم بین استاندار استان و رمضان میرزا اف، سفیر کشور تاجیکستان در جهت تبادل فرهنگی، اقتصادی و تجاری کهگیلویه و بویراحمد و تاجیکستان صورت گرفت .