اولین هیئت فرهنگی، تجاری کهگیلویه و بویراحمد عازم تاجیکستان شد

علی مومن نسب رر گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، گفت: این هیئت مرکب از رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس گروه اقتصادی استانداری و تعدادی از صنعتگران بودند که به منظور شرکت در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران درشهر دوشنبه به این کشور اعزام شدند.
وی افزود: همچنین یک گروه هنری استان جهت اجرای نمایشهای آیینی و سنتی از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان این هیئت را همراهی کردند.
مومن نسب اظهار داشت: این اعزام در راستای مصوبات سفر اردیبهشت ماه گذشته برخی از سفیران کشورهای خارجی دراستان و یاداشت تفاهم بین استاندار استان و رمضان میرزا اف، سفیر کشور تاجیکستان در جهت تبادل فرهنگی، اقتصادی و تجاری کهگیلویه و بویراحمد و تاجیکستان صورت گرفت.
وی ابراز امیدواری کرد: این هیئت با حضور فعال، موثر و انجام ارتباطات ویژه با مقامات کشور تاجیکستان و رایزنی فرهنگی، تجاری، بازرگانی و اقتصادی، گامهای بلند و تاثیر گذاری را در توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری بردارند.
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