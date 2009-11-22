500 پروژه آموزشی در لرستان در دست اجراست

حسین اسدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: در طی برنامه چهارم تعداد کلاسهای تحویلی این سازمان بیش از موافقتنامه بوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود500 پروژه در لرستان در دست اجراست که با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه های دردست اجرا امیدواریم بتوانیم تا مهرماه سال آینده این تعداد پروژه را تحویل ادارات آموزش وپرورش دهیم.

مدیر کل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستانبا تاکید بر اینکه استان لرستان یکی از استانهای پیشرو در برنامه های پیش بینی شده این سازمان است، افزود: این سازمان در بحث کلاسهای احداثی تاکنون تعداد 1160کلاس درس را در طی یک برنامه تحویل آموزش وپرورش داده است.

اسدی پور خاطر نشان کرد: در طی سالهای 85 تاکنون تعداد یک هزار و 567 کلاس درس غیراستاندارد ازمحل طرح تخریب و بازسازی شروع و تحویل ادارات آموزش وپرورش شده است.