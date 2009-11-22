به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه در دیدار با شیخ ناصر المحمد جابر الصباح، نخست وزیر کویت با اشاره به قدمت مناسبات بین دو کشور، روابط و همکاری های جمهوری اسلامی ایران و کویت را دوستانه و برادرانه خواند و گفت: دو کشور همواره از روابط مناسبی در تمام سطوح برخوردار بوده اند و جمهوری اسلامی ایران، کویت راهمسایه خوب و ارزشمند خود می داند.

وی با اشاره به سفر نخست وزیر کویت به تهران آن را منشاء تحول تجدیدی در سیر روابط و مناسبات فی ما بین دانست و از حمایت مجلس شورای اسلامی از گسترش همه جانبه این روابط و همکاری ها خبر داد.

لاریجانی گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار همسایگان خود قرار دارد و به دوستی پایدار و مبتنی بر احترام متقابل با آنها می اندیشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه ای نیز گفت: همه کشورهای منطقه باید تلاش کنند وحدت و آرامش در عراق به طور کامل برقرار شود و وجود یک عراق آرام و با ثبات به نفع همه همسایگان آن است.

لاریجانی وجود سیاست های متناقض و معیار دوگانه در برخورد با پدیده شوم تروریسم در منطقه را عامل تشدید نام امنی ها در افغانستان و دیگر نقاط نا امن منطقه دانست و اظهار داشت : مشکلات منطقه به ویژه در بین کشورهای جهان اسلام باید توسط خود آنها حل و فصل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه استفاده صلح آمیز ایران از انرژی هسته ای ماهیت صرفا سیاسی و منفعت جویانه دارد گفت : القای ترس از این برنامه هسته ای در بین همسایگان ایران توسط کشورهایی که خود به سلاح هسته ای مجهز هستند غیر موجه و پوشالی است.

در ادامه این دیدار همچنین شیخ ناصر المحمد جابر الصباح نخست وزیر کویت ضمن ابراز خوشوقتی از سفر به تهران، جمهوری اسلامی ایران را همسایه خوب و قدرتمند کویت دانست و با اشاره به روند رو به رشد روابط دو جانبه، بر اهمیت گسترش هر چه بیشتر همکاری ها و مناسبات فی ما بین تاکید کرد.

نخست وزیر کویت با تاریخی خواندن روابط بین مردم و مسئولان دو کشور، به مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در دوران اشغال کویت توسط صدام دیکتاتور سابق عراق اشاره کرد و گفت: ملت و رهبران کویت هیچ گاه این مواضع اصولی و خردمندانه را فراموش نخواهند کرد.

وی با اشاره به موضوع هسته ای ایران نیز خاطر نشان کرد: کویت از حق برخورداری جمهوری اسلامی ایران از دانش و انرژی صلح آمیز هسته ای از همان ابتدا حمایت کرده و به طرف های غربی نیز اعلام کرده که اجازه تعرض به منافع ایران از طریق کویت را نخواهد داد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در عراق، افغانستان، پاکستان، یمن و فلسطین نیز خاطر نشان کرد: آنچه جهان اسلام در حال حاضر به آن نیاز دارد وحدت و همدلی در حل و فصل تمام مشکلات منطقه ای است و آرامش و ثبات در منطقه به نفع تمام اعضای جامعه اسلام است.

گفتنی است در این ملاقات از رئیس مجلس شورای اسلامی جهت سفر رسمی به کویت دعوت به عمل آمد.