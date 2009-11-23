کشف جدیدی در ارائه روشهای درمانی آینده بیماری "ام اس"

به گزارش خبرگزاری مهر، در برخی از بیماریهای نورولوژیکی و به خصوص بیماری خود ایمنی "ام اس"، سلولهای دستگاه ایمنی در بافت مغزی نفوذ می کنند و به این بافت صدمه می زنند سالها است که دانشمندان در تلاش برای کشف این راز بودند که این سلولها چگونه می توانند از مانع هماتوآنسوفالیک عبور کنند.

مانع هماتوآنسوفالیک، لایه ای از سلولهای ویژه اندوتلیال است که رگهای خونی را که به مغز وارد می شوند می پوشاند و از طریق عملکرد فیلتر کردن از رسیدن موادی که به طور بالقوه سمی هستند ممانعت می کند.

اکنون گروهی از دانشمندان موسسه ماکس پلانک برای اولین بار موفق شدند به صورت زنده حرکات این سلولهای ایمنی را ردیابی و رفتارهای مختلف آنها را کشف کنند.

مشاهده سیستماتیک این سلولها که حرکات آنها با کمک نشانگرهای با پروتئین فلورسانت سبز (GFP) ردیابی شد، امکان شناسایی مراحل گسترش سلولهای ایمنی را میسر کرد و نشان داد که در بیماران مبتلا به "ام. اس" رفتار رگهایی که در دستگاه عصبی وارد می شوند کاملا تغییر می کند.

در این خصوص این محققان توضیح دادند: " زمانی که مشاهده کردیم این سلولها می توانند در طول دیواره های رگها حرکت کنند بسیار هیجان زده شدیم چراکه تاکنون هرگز چنین رفتاری در سلولهای T دیده نشده بود. این حرکت در جهت مخالف جریان خون انجام می شود. این مسیر خطرناک می تواند از چند دقیقه تا چند ساعت به طول انجامد و سرانجام، لنفوسیت پایانی این رفتار عجیب شروع به نفوذ به دیواره رگها می کند."

براساس گزارش ساینس دیلی، زمانی که لنفوسیت از مانع هماتوآنسوفالیک عبور کرد به حرکت خود ادامه می دهد و با یکی از چندین سلولهای فاگوسیت ملاقات می کند. تنها در این نقطه، سلولهای T فعال می شوند و مواد بسیار التهابی را آزاد می کنند که این مواد راه را برای عبور تعداد بیشتری از سلولهای دستگاه ایمنی باز می کند.