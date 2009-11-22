محمدرضا حزبئی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اعلام کرد: به منظور حفظ سلامت صاحبان و مصرف‌کنندگان گوشت دام‌های قربانی، این اداره کل همانند سال‌های گذشته با برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته در روز عید قربان پذیرای مردم به منظور بازرسی بهداشتی در کشتارگاه‌های دام استان و محل‌های تعیین شده، همچنین در منازل است.

وی اکیپ‌های تعیین شده در روز عید قربان را 49 اکیپ ثابت در کشتارگاه‌ها و 36 اکیپ سیار در سطح شهر شامل دکتر دامپزشک، کارشناس، کاردان و تکنسین بهداشت گوشت، ذکر کرد و اظهار داشت: ساعت کار اکیپ‌های ثابت در کشتارگاه‌ها از ساعت 6 صبح تا 12ظهر و ساعت کار اکیپ‌های سیار از ساعت 7 و 30 دقیقه تا 13 و 30 دقیقه است.

حزبئی افزود: تمامی شبکه‌های دامپزشکی استان نیز در روز عید قربان از ساعت 7 و 30 دقیقه تا 14 آماده پاسخگویی به سئوالات و درخواست‌های مردم هستند.



مدیرکل دامپزشکی خوزستان توصیه کرد: به منظور رعایت بهداشت و جلوگیری از آلودگی ناشی از تخلیه امعاء و احشاء دام در محل، مردم دام‌های قربانی خود را برای ذبح به کشتارگاه‌های دام شهرستان برده و در آنجا قربانی می‌کنند ضمنا در این روز بازرسی قبل از کشتار و بعد از کشتار به صورت رایگان انجام می‌شود و بابت اینگونه خدمات هیچ‌گونه وجهی دریافت نخواهد شد.