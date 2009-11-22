یک یازدهم ازدواجهای خوزستان منجر به طلاق می شود

مریم حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: با توجه به ضرورت های آموزشی حوزه زنان و خانواده و چالش هایی که در حال حاضر در خانواده های استان وجود دارد، تلاش می کنیم تا برنامه ریزی های لازم در جهت کاهش این آسیب ها و چالش ها انجام گیرد.

وی خاطر نشان کرد: با وجود اینکه نسبت ازدواج به طلاق در استان خوزستان نسبت به سایر استان ها وضع بحرانی ندارد و در این زمینه رتبه 18 کشوری را داریم ولی روند رو به افزایش آمار طلاق و کاهش این نسبت از سال 84 تاکنون، ضرورت برنامه ریزی و تلاش در جهت تغییر نگرش و باور خانواده ها را بیش از پیش روشن می سازد.

حیدریان اضافه کرد: در حال حاضر از حدود هر 11 ازدواج در استان، یک مورد به طلاق می انجامد و هنوز در روابط خانواده ها با توجه به برخی باورها و سنت های غلط بومی، رفتارهای منجر به آسیب جایگاه خانواده مشاهده می شود که انتظار می رود با همکاری و هماهنگی همه بخش های متولی در جامعه و آحاد مردم شاهد تحقق خانواده موفق در سطح اکثر خانواده های استان باشیم.

