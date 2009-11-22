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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۴۵

2500 بیمار کلیوی در گیلان زندگی می کنند

2500 بیمار کلیوی در گیلان زندگی می کنند

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی گیلان گفت: در استان گیلان دو هزار و 500 بیمار کلیوی زندگی می کنند که از این تعداد 670 نفر به بیماری مزمن کلیوی (دیالیزی) مبتلا هستند.

علیرضا یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر وضعیت پیوند کلیه در گیلان را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: از مجموع 670 بیمار کلیوی ( دیالیزی ) استان 70 درصد پیوند پذیر هستند.

وی یاد آورشد: در هشت ماهه سال جاری 80 قرارداد پیوند بین اهدا کنند گان و گیرندگان کلیه منعقده شده است که از این تعداد 41 فقره  تاکنون انجام پذیرفته در حالیکه طی 12 ماهه سال گذشته فقط 48 پیوند کلیه در استان انجام شده است.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی گیلان اظهار امیدواری کرد: با حمایت مردم بتوان تا پایان سال جاری 70 تا 80 پیوند کلیه موفقیت آمیز بر روی بیماران دیالیزی استان انجام شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تعداد بیماران کلیوی در استان گیلان بیش از سایر استانهای کشور است آیا فعالیت پژوهی و علمی در این زمینه انجام شده است که دلیل این امر چیست، ادامه داد: مسائل ژنتیکی، زیست محیطی، مصرف داروهای خود سرانه ، خود درمانی های که بعضی خانوادهها متاسفانه بکار می گیرند از جمله عوامل شناخته شده برای افزایش بیماریهای دیالیزی در استان است.
کد مطلب 988178

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