دوره دهم فعالیت دولت آغاز پیشرفت و عدالت در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور در جلسه شورای اداری استان قزوین که پیش از ظهر یکشنبه در استانداری تشکیل شد اظهار داشت: آغاز فعالیت دولت دهم شروع دوران توسعه و پیشرفت کشور است و بر اساس برنامه پنجم شاهد تحول اساسی در اقتصاد و مسائل اجتمناعی کشور خواهیم بود.

وی گفت: هدفمند کردن یارانه ها که از مدتها قبل مطرح شده بود با جسارت رئیس جمهور عملی شده است که امیدواریم با همکاری مجلس و مردم این طرح به اهداف بلندش دست یابد.

نجار افزود: این طرح مانند جراحی است که تبعاتی هم دارد اما اگر مردم به عواقب عدم اجرای آن و نیز فواید اجرایی شدن آن واقف شوند ضمن همکاری نزدیک دیگر نگرانی نیز نخواهند داشت.

وزیر کشور یادآورشد: متاسفانه سه دهک جامعه از امکانات هفت دهک جامعه برخوردارند که عادلانه نیست و ما وظیفه داریم همه امکانات کشور را بصورت عادلانه در همه نقاط کشور و بین مردم با اولویت وضعیت معیشتی توزیع کنیم.

نظام اسلامی، مقتدر در عرصه جهانی

جانشین فرمانده کل قوا در امور نیروی انتظامی با اشاره به اقتدار نظام اسلامی تصریح کرد: امروز نظام اسلامی ما یک نظام مقتدر در عرصه جهانی است و حضور قدرتمند رئیس جمهور در مجامع بین المللی و استقبال از سخنان ایشان بیانگر اقتدار و صلابت نظام در خارج از مرزهاست.

وزیر کشور اضافه کرد: خوشبختانه دوران تحریم و فشارهای ناشی از آن را پشت سر گذاشته ایم و به جهان ثابت کرده ایم که فشارهای اقتصادی و توطئه ها نتوانسته در اراده ملت آگاه ما خللی وارد کند و مثاوم و استوار در مسیر اصولی خود حرکت می کنیم.

پروژه جدید دشمنان نظام اسلامی، ایران هراسی است

نجار یادآورشد: امروز دشمنان نظام اسلامی با حوادث ترور ونا امنی بدنبال ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی هستند و فشار وهابیت و سلفی گری، کشتار مسلمانان در یمن، فشار عربستان بر زوار از ترفندهای جدیدی است که انسجام و یکپارچگی مسلمین را نشانه گرفته است اما ملتها نظام ما را شناخته اند و فریب این ترفندها را نخواهند خورد.

وی افزود: دولت دهم بنا دارد در ادامه حرکتهای گذشته توسعه و عمران و آبادانی استانها را با رویکرد جدید دنبال کند و با دادن خدمات مناسب به مردم موجب تحول اقتصادی و اجتماعی در کشور شود.

به گفته نجار برنامه ریزی های خوبی در حال تدوین و اجراست که با تحقق آنها مردم از خدمات مسئولان خدمتگزار نظام بهره مند می شوند.

وزیر کشور خاطر نشان کرد: در دور سوم سفرهای رئیس جمهور و هیئت دولت علاوه بر تداوم کارهای گذشته و مکمل آن، جهت گیری سفرها با محور فرهنگی و سیاسی و تامین کمبودها و خدمت به مردم خواهد بود.

وی با اشاره به سال اصلاح الگوی مصرف هم گفت: متاسفانه بهره وری در کشور پایین است و همه مدیران باید توجه کنند تا از اسراف در دستگاههای اجرایی جلوگیری شود و تحقق دولت الکترونیک می تواند ضمن کاهش هزینه ها و تردد مردم به افزایش رضایتمندی و نشاط مردم هم کمک کند.

نجار اظهار داشت: تاکنون 12 استاندار جدید در کشور معرفی شده است و بنا داریم از نیروهای جدید برای اجرای برنامه های خود درارائه خدمات بیشتر به مردم استفاده کنیم لذا از استانداران جدید هم انتظار داریم از جایی توصیه نپذیرند و با استفاده از افراد قوی ومتعهد بدهی خود را به مردم ادا کنند.

وزیر کشور از استاندار جدید قزوین هم خواست پیگیر مصوبات سفر اول ودوم رئیس جمهور و توجه به بهره وری و تحقق دولت الکترونیک در استان قزوین باشد.