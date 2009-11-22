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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۷

محمد نجار:

دوره دهم فعالیت دولت آغاز پیشرفت و عدالت در کشور است

دوره دهم فعالیت دولت آغاز پیشرفت و عدالت در کشور است

قزوین - خبرگزاری مهر: وزیر کشور گفت: با اقدامالت اساسی دولت دهم و برنامه ریزیهای انجام شده دوره جدید آغاز دوران پیشرفت و عدالت در کشور خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور در جلسه شورای اداری استان قزوین که پیش از ظهر یکشنبه در استانداری تشکیل شد اظهار داشت: آغاز فعالیت دولت دهم شروع دوران توسعه و پیشرفت کشور است و بر اساس برنامه پنجم شاهد تحول اساسی در اقتصاد و مسائل اجتمناعی کشور خواهیم بود.

وی گفت: هدفمند کردن یارانه ها که از مدتها قبل مطرح شده بود با جسارت رئیس جمهور عملی شده است که امیدواریم با همکاری مجلس و مردم این طرح به اهداف بلندش دست یابد.

نجار افزود: این طرح مانند جراحی است که تبعاتی هم دارد اما اگر مردم به عواقب عدم اجرای آن و نیز فواید اجرایی شدن آن واقف شوند ضمن همکاری نزدیک دیگر نگرانی نیز نخواهند داشت.

وزیر کشور یادآورشد: متاسفانه سه دهک جامعه از امکانات هفت دهک جامعه برخوردارند که عادلانه نیست و ما وظیفه داریم همه امکانات کشور را بصورت عادلانه در همه نقاط کشور و بین مردم با اولویت وضعیت معیشتی توزیع کنیم.

نظام اسلامی، مقتدر در عرصه جهانی

جانشین فرمانده کل قوا در امور نیروی انتظامی با اشاره به اقتدار نظام اسلامی تصریح کرد: امروز نظام اسلامی ما یک نظام مقتدر در عرصه جهانی است و حضور قدرتمند رئیس جمهور در مجامع بین المللی و استقبال از سخنان ایشان بیانگر اقتدار و صلابت نظام در خارج از مرزهاست.

وزیر کشور اضافه کرد: خوشبختانه دوران تحریم و فشارهای ناشی از آن را پشت سر گذاشته ایم و به جهان ثابت کرده ایم که فشارهای اقتصادی و توطئه ها نتوانسته در اراده ملت آگاه ما خللی وارد کند و مثاوم و استوار در مسیر اصولی خود حرکت می کنیم.

پروژه جدید دشمنان نظام اسلامی، ایران هراسی است

نجار یادآورشد: امروز دشمنان نظام اسلامی با حوادث ترور  ونا امنی بدنبال ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی هستند و فشار وهابیت و سلفی گری، کشتار مسلمانان در یمن، فشار عربستان بر زوار از ترفندهای جدیدی است که انسجام و یکپارچگی مسلمین را نشانه گرفته است اما ملتها نظام ما را شناخته اند و فریب این ترفندها را نخواهند خورد.

وی افزود: دولت دهم بنا دارد در ادامه حرکتهای گذشته توسعه و عمران و آبادانی استانها را با رویکرد جدید دنبال کند و با دادن خدمات مناسب به مردم موجب تحول اقتصادی و اجتماعی در کشور شود.

به گفته نجار برنامه ریزی های خوبی در حال تدوین و اجراست که با تحقق آنها مردم از خدمات مسئولان خدمتگزار نظام بهره مند می شوند.

وزیر کشور خاطر نشان کرد: در دور سوم سفرهای رئیس جمهور و هیئت دولت علاوه بر تداوم کارهای گذشته و مکمل آن، جهت گیری سفرها با محور فرهنگی و سیاسی و تامین کمبودها و خدمت به مردم  خواهد بود. 

وی با اشاره به سال اصلاح الگوی مصرف هم گفت: متاسفانه بهره وری در کشور پایین است و همه مدیران باید توجه کنند تا از اسراف در دستگاههای اجرایی جلوگیری شود و تحقق دولت الکترونیک می تواند ضمن کاهش هزینه ها و تردد مردم به افزایش رضایتمندی و نشاط مردم هم کمک کند.

نجار اظهار داشت: تاکنون 12 استاندار جدید در کشور معرفی شده است و بنا داریم از نیروهای جدید برای اجرای برنامه های خود درارائه خدمات بیشتر به مردم استفاده کنیم لذا از استانداران جدید هم انتظار داریم از جایی توصیه نپذیرند و با استفاده از افراد قوی ومتعهد بدهی خود را به مردم ادا کنند.

وزیر کشور از استاندار جدید قزوین هم خواست پیگیر مصوبات سفر اول ودوم رئیس جمهور و توجه به بهره وری و تحقق دولت الکترونیک در استان قزوین باشد.

کد مطلب 988180

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