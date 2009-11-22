ارتباط میان فازهای ماه و حملات صرعی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نسل کنونی بشر به تدریج اعتقاد خود را نسبت به افسانه ها و داستانهایی که از گذشته های دور درباره ارتباط میان ماه کامل یا فازهای مختلف ماه با حالات انسان و بیماری های مختلف نقل می شدند را از دست داده است اما اکنون دانشمندان طی مطالعات جدیدی توانسته اند رابطه ای میان بیماری صرع و فازهای مختلف قمری بیابند.

دانشمندان دانشگاه کالج لندن دریافتند که تعداد حملات صرعی که در اثر فعالیتهای الکتریکی در مغز به وجود می آیند، زمانی که ماه در درخشانترین حالت خود قرار دارد، کاهش پیدا می کند.

برای انجام این مطالعه دانشمندان تعداد حملات شدید صرعی طی دوره های 24 ساعته را با نسبت میزان درخشش نور ماه در روزهای مختلف تحت نظر گرفته و دریافتند در فازهایی که ماه درخشان است، میزان حملات صرعی طی 24 ساعت میان داوطلبان کاهش پیدا می کند به بیان دیگر حملات صرعی در شبهایی که ماه بسیار درخشان است، کمتر رخ می دهند.

بر اساس گزارش دیلی میل، متخصصان معتقدند عملکرد هورمون ملاتونین که تنها در شبها و در تاریکی ترشح شده و فعال می شوند، می تواند یکی از توجیهات اصلی این پدیده به شمار رود.