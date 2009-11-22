استفاده از تکنولوژی نانو در تسهیل حمل و نقل

به گزارش خبرنگار مهر مجتبی صدیق امروز در نشستی خبری از بکارگیری تکنولوژی نانو در حل مشکل ترافیک شهر تهران و تسهیل حمل و نقل خبر داد و گفت: از این طریق امکان حل معضل ترافیک، کاهش مصرف سوخت و صرفه جویی در وقت مردم حاصل می شود.

رئیس هیئت مدیره شرکت فانوس هوشمند پارس اظهار داشت: با توجه به سال اصلاح الگوی مصرف و لزوم برنامه ریزی برای کاهش میزان مصرف سوخت و استفاده بهینه از انرژی، تحقیقاتی در این زمینه انجام شده است و با به کارگیری این تکنولوژی دسترسی مردم به نقاط مختلف شهر، رفع شلوغی ها و توسعه فرهنگ حمل و نقل در کنار بهبود قوانین راهنمایی و رانندگی حاصل می شود.

وی تصریح کرد: معضل ترافیک در کلانشهرها از مواردی است که دستگاههای مسئول به دنبال حل آن هستند. در حال حاضر دستگاههای کنترل ترافیک و روشهای حمل و نقل در کلانشهرها جوابگو نیست و سیستم فعلی کاربرد زیادی ندارد.

وی کاربرد سیستمهای حمل و نقل و کنترل ترافیک کلانشهرها به ویژه تهران را در حال حاضر لحظه ای عنوان و بیان داشت: صنعت نانو توان حل این مشکل را دارد.

به گفته صدیق ایجاد زیرساختهای مخابراتی و به روز رسانی تکنولوژی در کشور یکی از نیازهای ضروری است که باید مورد توجه مسئولان حمل و نقل و راه در بکارگیری تکنولوژی نانو قرار گیرد.

این مقام مسئول ارائه کننده سیستم نانو در حمل و نقل خاطر نشان کرد: هم اکنون استفاده از کارتهای هوشمند و شماره گذاریها در کنار استفاده از پارکومترها نمی تواند مشکلات ترافیکی را حل کند. در سیستم جدید خودروها در مبادی ورودی شهرها توسط دستگاههایی کنترل و شارژ می شوند به نحوی که نیاز به استفاده از پارکومتر نیست.

وی استفاده از تکنولوژی نانو در صنعت خودرو را یک ضرورت خواند و افزود: تاکنون از طریق سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران پیگیری هایی انجام داده ایم ولی به صورت رسمی تکنولوژی معرفی نشده است.

صدیق یکی از مزایای بکارگیری نانو در حمل و نقل را پیش بینی مشکلات ترافیکی احتمالی و برنامه ریزی برای رفع آنها اعلام کرد و گفت: از این طریق جلوی بسیاری از تصادفات نیز گرفته می شود.

به گفته صدیق این سیستم در حال حاضر برای اجرا در شهر تهران حداقل نیاز به 10 میلیون دلار هزینه دارد. هم اکنون در بسیاری از کشورهای اروپایی و برخی کشورهای عربی این سیستم نصب و به کار گرفته می شود.

وی از امکان ساخت این تکنولوژی در دانشگاههای داخل کشور نیز سخن گفت و بیان داشت: نمونه های خارجی نیز وجود دارد که می توان از آن در کنترل و صرفه جویی در مصرف سوخت بهره مند شد.