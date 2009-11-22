110 هزار هکتار از جنگلهای گلستان مخروبه هستند

علی ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این درحالیست که سالانه حدود هزار و 500 هکتار جنگلکاری در استان انجام می شود.

وی اظهار داشت: حفظ و توسعه پوشش گیاهی در جلوگیری از حوادثی مانند سیل، فرسایش خاک، خشکسالی، ایجاد اشتغال و تامین علوفه دام و ... اهمیت بسزایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: از سال 42 تاکنون بیش از 71 هزار هکتار جنگلکاری در استان صورت گرفته و به سطح جنگلهای استان افزوده شده است.

به گفته ناصری، 80 گونه درختی، 50 پونه درختچه ای پهن برگ و شش گونه سوزنی برگ در جنگل شمال و استان وجود دارد.

رئیس اداره جنگلکاری و پارکهای اداره کل منابع طبیعی گلستان بیان داشت: داشتن شرایط زیست محیطی، اکولوژی، توریسم، گردشگری، اقتصادی و اجتماعی از جمله ارزشهای جنگلهای شمال کشور است.

وی طول نوار جنگلی جنگلهای شمال را 800 کیلومتر اعلام و اضافه کرد: براساس مطالعات سال 75 حدود 370 میلیون اصله انواع درختان جنگلی در این عرصه ها شناسایی شده است.

وی به وجود 12 پارک در استان اشاره کرد و گفت: از این تعداد پارکها، سه پارک دلند، قرق و النگ دره که مدیریت آن زیر نظر اداره کل منابع طبیعی است.

وی مساحت این سه پارک استان را هزار و 200 هکتار ذکر کرد.