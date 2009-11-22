دسترسی آسان و سریع مردم به قوه قضائیه باید فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضائی با تاکید بر لزوم دسترسی آسان و سریع اقشار مختلف مردم به قوه قضائیه خواستار تقویت مرکز 129 به منظور تماس سریع مردم و راهنمایی و پیگیری مسائل حقوقی و قضائی آنان شد.

رئیس قوه قضائیه گفت: یکی از مشکلات قوه قضائیه آگاهی نداشتن مردم از چگونگی مراجعه و زمان و مکانهای مراجعه به بخشهای مختلف قوه قضائیه است که با تقویت مرکز 129 و یا ایجاد مرکزی مشابه آن می توان ضمن پاسخگویی به مردم تا مراحلی از راهنمایی ها و مشاوره‌های حقوقی و قضائی را از این طریق پیگیری کرد.

آیت الله لاریجانی خواستار برنامه ریزی و تدوین طرحی مناسب به منظور تقویت مرکز پاسخگویی و مشاوره قوه قضائیه (129) و یا ایجاد مرکزی مشابه آن شد و افزود: امیدوارم با وجود چنین مرکزی هر یک از هموطنان که مشکل حقوقی و قضائی دارند بتوانند به راحتی با این مرکز تماس بگیرند و مراحلی از تعقیب قضائی غیرحضوری را پیگیری کنند.

رئیس قوه قضائیه در ابتدای این جلسه با تبریک فرا رسیدن هفته بسیج و با اشاره به بیانات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه رفیع بسیج گفت: تشکیل نیروی مردمی بسیج که در ابعاد مختلف دارای جایگاه بلندی است ابتکار بسیار بزرگی بود که خدمات ارزنده ای را تاکنون انجام داده است.

آیت الله لاریجانی تاکید کرد: به همان میزان که تعابیر و توجهات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری نشان دهنده اهمیت و وسعت جایگاه نیروی مردمی بسیج است، مسئولیت بسیج و بسیجیان نیز بسیار سنگین است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با محکوم کردن کشتار شیعیان یمن گفت: وضعیت شیعیان یمن، موجب تاسف و تأثر شدید همه مردم آزاده خصوصاً مسلمانان است و امیدواریم با حمایتهای مناسب کشتار شیعیان یمن متوقف و به این وضعیت دلخراش پایان داده شود.

مسئولان عالی قضائی در این جلسه ایجاد مرکز سراسری ارتباط مردمی قوه قضائیه به منظور دریافت مشکلات، انتقادات و نظرات مردم و پیگیری آن را در دستور کار و بررسی خود قرار دادند.