به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدعلی مجاهدی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این دوره آموزشی برای نیل به اهدافی از قبیل افزایش محبت مخاطبان به اهل بیت(ع) از طریق اشعار و روضههای مناسب و صحیح، بالابردن سطح شناخت مداحان نسبت به حادثه عاشورا و اهل بیت(ع)، افزایش دانش علمی و مهارتهای لازم، پوششدادن به اهداف تبلیغی دین اسلام و... به صورت حضوری در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم در حال برگزاری است.
وی ادامه داد: در این دوره آموزشی مداحان و شاعران با موضوعاتی از قبیل اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی مداحی، اصول و فنون مداحی و روضهخوانی، مباحث قرآنی، ادعیه و زیارتها، مقتلشناسی و تحریفات، مخاطبشناسی، دستگاههای موسیقی سنتی و آواشناسی، نظم و نثر، بینشهای سیاسی و اجتماعی، عقاید اسلامی، تاریخ و سیره پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) و احکام عمومی آشنا میشوند.
وی تعداد واحدهای دوره آموزشی دانشافزایی و ارتقای سطح علمی شاعران و مداحان را 23 واحد اعلام کرد و اظهار داشت: طول دوره اعلام شده دو ترم تحصیلی است که در هر دوره 16 جلسه و هر هفته یک جلسه در ارتباط با یک عنوان درسی به صورت دو واحدی در دو ساعت برگزار میشود.
مجاهدی خاطرنشان کرد: پس از گذراندن این دوره از دانشپژوهان مداح انتظار میرود که با موضوعاتی از قبیل عاشورا، حوادث و تحریفات آن و معرفت اهل بیت(ع) آشنایی کامل پیدا کرده و از آنها در افزایش محبت و معرفت مخاطبان نسبت به اهل بیت(ع) استفاده کنند.
وی عضویت در کانون شاعران و مداحان استان قم و استفاده از مزایای آن و صدور گواهینامه پایان دوره را از ویژگیهای این دوره آموزشی عنوان کرد و افزود: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، سه وظیفه عمده افزایش محبت به اهل بیت(ع)، معرفت صحیح به حادثه عاشورا و بالابردن معرفت دینی در مجالس مربوط به اهل بیت(ع) برای مداحان و شاعران ترسیم شده است که این سه وظیفه میتواند دلایل اصلی برای تدوین برنامههای آموزشی این دوره باشد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس کانون مداحان و شاعران استان قم گفت: دوره کوتاه مدت دانشافزایی و ارتقای سطح علمی شاعران و مداحان در استان قم آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدعلی مجاهدی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این دوره آموزشی برای نیل به اهدافی از قبیل افزایش محبت مخاطبان به اهل بیت(ع) از طریق اشعار و روضههای مناسب و صحیح، بالابردن سطح شناخت مداحان نسبت به حادثه عاشورا و اهل بیت(ع)، افزایش دانش علمی و مهارتهای لازم، پوششدادن به اهداف تبلیغی دین اسلام و... به صورت حضوری در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم در حال برگزاری است.
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