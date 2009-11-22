به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدعلی مجاهدی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این دوره آموزشی برای نیل به اهدافی از قبیل افزایش محبت مخاطبان به اهل بیت(ع) از طریق اشعار و روضه⁮های مناسب و صحیح، بالابردن سطح شناخت مداحان نسبت به حادثه عاشورا و اهل بیت(ع)، افزایش دانش علمی و مهارت⁮های لازم، پوشش⁮دادن به اهداف تبلیغی دین اسلام و... به صورت حضوری در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم در حال برگزاری است.



وی ادامه داد: در این دوره آموزشی مداحان و شاعران با موضوعاتی از قبیل اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی مداحی، اصول و فنون مداحی و روضه⁮خوانی، مباحث قرآنی، ادعیه و زیارت⁮ها، مقتل⁮شناسی و تحریفات، مخاطب⁮شناسی، دستگاه⁮های موسیقی سنتی و آواشناسی، نظم و نثر، بینش⁮های سیاسی و اجتماعی، عقاید اسلامی، تاریخ و سیره پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) و احکام عمومی آشنا می⁮شوند.



وی تعداد واحدهای دوره آموزشی دانش⁮افزایی و ارتقای سطح علمی شاعران و مداحان را 23 واحد اعلام کرد و اظهار داشت: طول دوره اعلام شده دو ترم تحصیلی است که در هر دوره 16 جلسه و هر هفته یک جلسه در ارتباط با یک عنوان درسی به صورت دو واحدی در دو ساعت برگزار می⁮شود.



مجاهدی خاطرنشان کرد: پس از گذراندن این دوره از دانش⁮پژوهان مداح انتظار می⁮رود که با موضوعاتی از قبیل عاشورا، حوادث و تحریفات آن و معرفت اهل بیت(ع) آشنایی کامل پیدا کرده و از آنها در افزایش محبت و معرفت مخاطبان نسبت به اهل بیت(ع) استفاده کنند.



وی عضویت در کانون شاعران و مداحان استان قم و استفاده از مزایای آن و صدور گواهینامه پایان دوره را از ویژگی⁮های این دوره آموزشی عنوان کرد و افزود: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، سه وظیفه عمده افزایش محبت به اهل بیت(ع)، معرفت صحیح به حادثه عاشورا و بالابردن معرفت دینی در مجالس مربوط به اهل بیت(ع) برای مداحان و شاعران ترسیم شده است که این سه وظیفه می⁮تواند دلایل اصلی برای تدوین برنامه⁮های آموزشی این دوره باشد.