جاده یاسوج - بابامیدان ابتدای 89 به بهره برداری کامل می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری بعد ازظهر یکشنبه در بازدید از این پروژه، افزود: برای نظارت بر روند احداث جاده بابامیدان – یاسوج به همراه مسئولان امر هر هفته از این پروژه بازدید می کنیم.

نوذری تصریح کرد: هر چند در برخی مواقع شرایط آب و هوایی و بارندگی ها، تاخیری در روند اجرای کار به وجود آورده است اما فعالیت برای انجام هرچه زودتر این محور در تونل ها و بخشهای دیگری از پروژه به خوبی انجام می گیرد.

وی بیان کرد: امیدواریم با توجه به حمایت ها و قول مساعدی که مسئولان امر در وزارتخانه راه و ترابری پیرامون پشتیبانی و تامین منابع و مصالح مورد نیاز داده اند، با حذف گردنه "مورگاه" ترافیک زمستانی امسال بر روی جاده جدید قرار گیرد .

محور بابامیدان – یاسوج به طول 47 کیلومتر با داشتن نزدیک به پنج کیلومتر تونل، از جمله جاده های مهم کوهستانی کشور بوده که آغاز عملیات اجرایی آن به سال 1373 و سفر مقام معظم رهبری به استان بر می گردد .

این جاده برخی استانهای جنوبی را به مرکز کشور نزدیکتر می نماید.