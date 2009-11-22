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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۲۹

نوذری:

جاده یاسوج - بابامیدان ابتدای 89 به بهره برداری کامل می رسد

جاده یاسوج - بابامیدان ابتدای 89 به بهره برداری کامل می رسد

یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: تلاش می شود در زمستان امسال جاده بابامیدان - یاسوج زیر ترافیک برود اما بهره برداری کامل از این محور در اوایل سال 89 پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری بعد ازظهر یکشنبه در بازدید از این پروژه، افزود: برای نظارت بر روند احداث جاده بابامیدان – یاسوج به همراه مسئولان امر هر هفته از این پروژه بازدید می کنیم.

نوذری تصریح کرد: هر چند در برخی مواقع شرایط آب و هوایی و بارندگی ها، تاخیری در روند اجرای کار به وجود آورده است اما فعالیت برای انجام هرچه زودتر این محور در تونل ها و بخشهای دیگری از پروژه به خوبی انجام می گیرد.

وی بیان کرد: امیدواریم با توجه به حمایت ها و قول مساعدی که مسئولان امر در وزارتخانه راه و ترابری پیرامون پشتیبانی و تامین منابع و مصالح مورد نیاز داده اند، با حذف گردنه "مورگاه" ترافیک زمستانی امسال بر روی جاده جدید قرار گیرد.

محور بابامیدان – یاسوج به طول 47 کیلومتر با داشتن نزدیک به پنج کیلومتر تونل، از جمله جاده های مهم کوهستانی کشور بوده که آغاز عملیات اجرایی آن به سال 1373 و سفر مقام معظم رهبری به استان بر می گردد.

این جاده برخی استانهای جنوبی را به مرکز کشور نزدیکتر می نماید.

کد مطلب 988193

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