نیمی از جمعیت روستایی استان یزد عضو تشکل های تعاونی هستند

محمدحسین جهان آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعاونی‌ها طبق اساسنامه علاوه بر تامین نیازمندی‌ ها و نهاده ‌های تولید در زمینه خرید و فروش تولیدات مازاد اعضا نقش اساسی دارند.

جهان آبادی تعاونی‌ های روستایی و کشاورزی را حلقه رابط بین کشاورزان و دولت و تکمیل‌ کننده خدمات بخش کشاورزی توصیف کرد و یادآور شد: تشکل‌ های به وجود آمده توسط کشاورزان بهترین و مطمئن ‌ترین نهاد برای مدیریت زنجیره اقتصادی محصولات کشاورزی است.

وی با بیان اینکه این تشکل ها مراکز بسیار خوبی برای خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان است، عنوان کرد: طی چند سال اخیر با ایجاد مراکز خرید و عرضه، بستر مناسبی برای خرید و فروش محصولات کشاورزی فراهم شده است.

دبیر اجرایی طرح خرید و فروش محصولات کشاورزی استان یزد بیان داشت: دولت در خریدهای تضمینی هر ساله با زیان مواجه است اما با اجرای طرح ایجاد تشکل های تعاونی و کشاورزی، زیان دولت در مقایسه با سال ‌های قبل به طور چشمگیری کاهش یافته است.

وی همچنین با اشاره به اینکه سیاست تعاون روستایی بر خرید توافقی محصولات کشاورزی متمرکز است، خاطرنشان کرد: سیاست سازمان تعاون روستایی اجرای طرح جامع خرید و فروش محصولات مازاد کشاورزان به روش توافقی است.

جهان آبادی بر ضرورت افزایش کیفیت و تنوع بخشی در خرید محصولات، خوش حسابی و جلب اعتماد کشاورزان تاکید کرد و خواستار پرداخت نقدی و به‌ روز وجه محصولات کشاورزان شد.