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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۵۷

اختصاصی مهر/

4120 کلاس درس لرستان نیازمند بازسازی است

4120 کلاس درس لرستان نیازمند بازسازی است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان گفت: در حال حاضر چهار هزار و 120 کلاس درس در این استان نیازمند بازسازی هستند.

علی ماکنعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: پیش از این لرستان دارای 5 هزار و 796 کلاس درس نیازمند نوسازی و بازسازی بوده است.

وی ادامه داد: در طول چهار سال گذشته از این تعداد کلاس درس نیازمند بازسازی حدود یک هزار و 676 کلاس درس نوسازی و بازسازی شد و در حال حاضر چهار هزار و 120 کلاس درس این استان نیازمند نوسازی هستند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان همچنین در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در زمینه وضعیت آزمایشگاههای مدارس در این استان، خاطر نشان کرد: در حال از کل مدارس استان تعداد آزمایشگاههای مدارس متوسطه و راهنمایی که به طور مستقل فعالیت دارند تنها حدود 380 باب است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در 800 آموزشگاه دوره راهنمایی لرستان فضای مستقل برای آزمایشگاه وجود ندارد، بیان داشت: اما در سطح این مدارس مقطع راهنمایی که فاقد فضای مستقل فعال هستند از ابزارهای آزمایشگاه استفاده می شود.

ماکنعلی یادآور شد: همچنین در حال حاضر در مدارس مقطع ابتدایی لرستان تعداد دو هزار و 61 آموزشگاه آزمایشگاه مورد نیاز درس ریاضیات، علوم تجربی و جغرافیا را در اختیار دارند و به شکل فعال از آنها استفاده می شود.

کد مطلب 988197

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