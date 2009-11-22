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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۰۲

با حضور وزیر کشور؛

استاندار جدید قزوین معرفی شد

استاندار جدید قزوین معرفی شد

قزوین - خبرگزاری مهر: در مراسمی با حضور وزیر کشور احمد عجم به عنوان استاندار جدید استان قزوین معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر درقزوین در مراسمی  که ظهر یکشنبه با حضور وزیر کشور، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در استانداری قزوین، نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین و مدیران اجرایی استان برگزار شد، مصطفی نجار ضمن تقدیر و تشکر از خدمات 14 ماهه سید علی اکبر طاهایی، احمد عجم را به سمت استاندار جدید قزوین معرفی و منصوب کرد.

احمد عجم پیش از این در سمت معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان مشغول به خدمت بود.

طاهایی ششمین استاندار قزوین پس از استان شدن این منطقه بود که به سمت استانداری مازندران منصوب شده است.

کد مطلب 988198

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