محکومیت قطعی متهمان پرونده شرکتهای آزمایش و صنایع فلزی پارس صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حکام نهایی متهمان پرونده شرکتهای کارخانجات صنعتی آزمایش و توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس به شرح زیر صادر شد:

به موجب دادنامه شماره های 84 مورخه 5/12/87 و 86 مورخ 15/12/87 صادره از شعبه 1192 دادگاه عمومی جزایی تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی، آقایان:

حسین داودیان فرزند احمد رئیس و عضو هیئت مدیره وقت شرکتهای کارخانجات صنعتی آزمایش و توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس از حیث اتهام خودداری از ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار و تخلف از مقررات قانونی در تهیه اسناد و مدارک و اطلاعات در رابطه با شرکتهای کارخانجات صنعتی آزمایش و توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس موضوع بندهای دو و سه ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 به تحمل 10 ماه حبس تعزیری.

عبدالله داورزنی فرزند غلامرضا نایب رئیس هیئت مدیره وقت شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس و حمید مقیم زاده فرزند ماشاء الله عضو هیئت مدیره شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس از حیث اتهام خودداری از ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس موضوع بند دو ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 هر یک به تحمل چهار ماه و 15 روز حبس تعزیری.

سعید داودیان فرزند احمد، عضو هیئت مدیره شرکت کارخانجات صنعتی آزمایش از حیث اتهام خودداری از ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار و تخلف از مقررات قانونی در تهیه اسناد و مدارک و اطلاعات در رابطه با شرکت کارخانجات صنعتی آزمایش موضوع بندهای دو و سه ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 به تحمل 10 ماه حبس تعزیزی.

سید محمد سید ابریشمی فرزند سید حسن عضو هیئت مدیره شرکت کارخانجات صنعیت آزمایش، محمد علی حقیقی فرزند شمس الحق عضو هیئت مدیره شرکت کارخانجات صنعتی آزمایش و سید مهدی ثقفی فرزند محمد عضو هیئت مدیره شرکت کارخانجات صنعتی آزمایش از حیث اتهام خودداری از ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار و تخلف از مقررات قانونی در تهیه اسناد و مدارک و اطلاعات در رابطه با شرکت کارخانجات صنعتی آزمایش موضوع بندهای دو و سه ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار، هر یک به تحمل 10 ماه حبس تعزیری که به مدت سه سال تعلیق شده، محکومیت جزایی یافته اند که دادنامه های صادره نیز از سوی شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران این دادگاه بر طبق دادنامه های شماره 16 و 17 مورخ 21/6/88 مورد تایید قرار گرفته است.