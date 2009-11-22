محکومیت قطعی متهمان پرونده شرکت سرمایه گذاری ملت

به گزارش خبرگزاری مهر، حکام نهایی به شرح زیر صادر شد: به موجب دادنامه شماره 90 مورخ 24/12/1387 صادره از شعبه 1192 دادگاه عمومی جزایی تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی، آقایان 1- رسول تقی گنجی فرزند محمد رئیس هیئت مدیره وقت شرکت سرمایه گذاری ملت از حیث اتهام خودداری از ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک مهم به سازمان بورس اوراق بهادار موضوع بند دو ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 در رابطه با شرکت سرمایه گذاری ملت به تحمل چهار ماه حبس تعزیری.

2- محمد ولی زاده فرزند نعمت الله مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت شرکت سرمایه گذاری ملت از حیث اتهام خودداری از ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک مهم به سازمان بورس اوراق بهادار موضوع بند دو ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 در رابطه با شرکت سرمایه گذاری ملت به تحمل پنج ماه حبس تعزیزی.

3- محمدرضا تقی گنجی فرزند محمد عضو هیئت مدیره وقت شرکت سرمایه گذاری ملت، اسماعیل صابری فرزند مصیب عضو هیئت مدیره وقت شرکت سرمایه گذاری ملت، محمد علی نصرالهی مالک فرزند عنایت عضو هیئت مدیره وقت شرکت سرمایه گذاری ملت، مجید شایسته فرزند مهدی عضو هیئت مدیره وقت شرکت سرمایه گذاری ملت و علی عبدالهیان فرزند بیوک عضو هیئت مدیره وقت شرکت سرمایه گذاری ملت از حیث اتهام خودداری از ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک مهم به سازمان بورس اوراق بهادار موضوع بند سه ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1386 در رابطه با شرکت سرمایه گذاری ملت هر یک به تحمل چهار ماه حبس تعزیری که به مدت سه سال تعلیق شده، محکومیت جزایی یافته اند که دادنامه صادره نیز از سوی شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران این دادگاه بر طبق دادنامه شماره 8 مورخ 13/3/88 مورد تایید قرار گرفته است.